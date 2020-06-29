Туркменский лидер посетил Президентский ахалтекинский конный комплекс и озеро Altyn köl

Ашхабад/Trend/ - В свой выходной день туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуками посетил Ахалтекинский конный комплекс Президента Туркменистана и озеро Altyn köl, что стало незабываемым событием для детей в дни летних каникул.

Глава государства – ценитель и знаток «райских» скакунов, прилагает огромные усилия для приумножения их всемирной славы, развития на современном уровне традиций коневодства и находит время, чтобы навестить своих любимцев.

Всё это является наглядным подтверждением высокого почитания ахалтекинских коней – национальной ценности, подаренной туркменским народом миру. Скакуны с характером, схожим с человеческим, на протяжении веков были верными спутниками народа, его гордостью.

Сегодня, в разгар летних каникул, президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуками посетил конный комплекс. По пути глава государства вместе с внуками любовался красотой здешних мест. На протяжении всего года в этом уголке сохраняются благоприятные погодные и экологические условия.

Глава государства вместе с внуками проследовал на территорию комплекса к закрытому манежу. Здесь внук туркменского лидера Керим, неоднократно демонстрировавший высокий уровень мастерства верховой езды, тренинга коней, привёл к отрытому манежу великолепного ахалтекинского скакуна.

В это же время старшая внучка главы Туркменистана - Энеджан - стала рисовать коня. Другая внучка - Айгуль – повязала скакуну аладжу, которую сама сделала. Внучка Президента - Айджерен – сказала, что тоже сплела оберег для скакуна и надела его на коня. Президент выразил восхищение рукоделием внучек.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посадил Айджерен на скакуна. В этот момент можно было увидеть, как испытывая чувство огромной радости, внучка гордится своим дедом. Затем Президент оседлал коня Шаполата и совершил круг по скаковой дорожке манежа.

После этого Президент с внуками рассмотрел рисунок, нарисованный его внучкой Энеджан, которая в своей работе, посвящённой ахалтекинскому скакуну, смогла умело и тонко отобразить особенности прекрасного коня.

Здесь же глава государства Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуками сфотографировался на память. Это стало одним из незабываемых событий в жизни детей, которые с особой любовью относятся к коням.

Попрощавшись со скакунами, президент Туркменистана и внуки из конного комплекса направились в сторону озера Altyn köl.

…Церемония открытия объектов сферы досуга, возведённых у озера Altyn köl, состоялась 15 июня при участии туркменского лидера. На сегодняшний день здесь сформирована новая зона отдыха, соответствующая современным требованиям, с высоким уровнем комфорта и качества предоставляемых услуг.

По инициативе главы государства облик живописного озера, расположенного в северной части столицы, заметно преобразился. Здесь для жителей и гостей Ашхабада созданы все возможности для интересного и полезного времяпрепровождения.

Гурбангулы Бердымухамедов и члены его семьи прибыли к озеру Altyn köl. Президент Туркменистана вместе с внуками, сев на специальный водный транспорт, совершил прогулку по водоёму. Дети были рады этим моментам.

Глава государства придаёт особое значение созданию необходимых условий для всестороннего и гармоничного развития подрастающего поколения. Во всех уголках страны функционируют многочисленные оздоровительные центры как для взрослых, так и для детей, включающие комфортные условия для отдыха.

По завершении прогулки на водном транспорте президент вместе с внуками высадились на берегу озера. Затем глава государства и его внук Керим прокатились по озеру на скутерах. Члены семьи, оставшиеся на берегу, любовались открывающейся отсюда прекрасной панорамой, уникальной природой здешних мест и созданной инфраструктурой для отдыха.

В последние годы в стране ведутся комплексные работы в области охраны окружающей среды, а также по благоустройству мест рекреационного назначения. Наряду с этим, всесторонне решаются вопросы, связанные с обеспечением благоприятной экологической обстановки в стране.

Завершив водную прогулку, президент Гурбангулы Бердымухамедов с берега полюбовался уникальной красотой этого уголка, украшающего сегодня окраину Ашхабада.