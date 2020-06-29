Президент Туркменистана совершил рабочую поездку по столице

Туркменистан 29 июня 2020 10:22 (UTC+04:00)
Президент Туркменистана совершил рабочую поездку по столице

Ашхабад/Trend/ - Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по столице, ознакомившись с положением дел в ряде новостроек, благоустройством города и поддержанием его санитарных условий на должном уровне.

По просьбе хякима города Ашхабада глава государства осмотрел строительную площадку на одном из перекрёстков магистральных проспектов, где ведётся капитальная реконструкция проезжей части с сооружением автомобильного тоннеля и подземных пешеходных переходов. Здесь президента Туркменистана сопровождали заместитель председателя Кабинета министров, курирующий промышленную и строительную сферы, Ш.Дурдылыев и руководитель столичной администрации Я.Гылыджов.

Вице-премьер и хяким проинформировали главу государства о ходе реализации очередного проекта по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры Ашхабада, в частности, об инженерно-конструкторских решениях прокладки тоннеля по проспекту А.Ниязова.

Инспектируя объект, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что активная градостроительная работа в столице, рост количества автотранспорта требуют кардинально новых подходов к формированию улично-дорожной сети.

В этом плане тоннели представляют собой важную часть современной инфраструктуры, позволяющую оптимизировать транспортные потоки, снизить нагрузку на основные трассы. При этом, глава государства подчеркнул, что при сооружении подобных строений, необходимо еще на стадии их проектирования закладывать наиболее благоприятные условия и для водителей и пешеходов, прежде всего, в вопросах безопасности дорожного движения.

Дав на этот счет поручения, президент Туркменистана отметил, что от масштабности и продуманности транспортной инфраструктуры в значительной степени зависит уровень экономического развития и инвестиционной привлекательности города, качество его архитектурной, социально-бытовой и экологической среды.

В этом контексте глава государства заострил внимание на необходимости благоустройства прилегающей к сооружаемым объектам территории, вопросах озеленения и улучшения экологии города, дав ряд указаний по этому поводу.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов продолжил рабочую поездку по столице, направившись в северную часть Ашхабада, в жилой массив Чоганлы. Знакомясь с проводимыми здесь работами, глава государства предъявил самые серьёзные требования к качеству строительства.

Осматривая объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, туркменский лидер выразил недовольство их благоустройством и уровнем экологической составляющей в этом районе. Отмечая, что важнейшим условием качества жизни является благоприятная, здоровая экология, чистота и порядок, глава государства подчеркнул значение озеленительных работ, строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Как сказал он, к этому же ряду относится содержание автодорог города на соответствующем уровне, потребовав от соответствующих руководителей держать под строгим контролем деятельность в этой области.

За ослабление контроля над проводимой на территории Беркарарлыкского этрапа работой и допущенные недостатки президент Гурбангулы Бердымухамедов освободил от занимаемой должности хякима этого этрапа столицы Б.Бяшекова.

За ненадлежащее выполнение должностных обязанностей и ослабление контроля над ходом работ по благоустройству столицы глава государства объявил выговор хякиму города Ашхабада Я.Гылыджову, потребовав от него незамедлительно исправить ситуацию.

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