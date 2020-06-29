Туркменистан и КНР намерены развивать сотрудничество в рамках международных организаций

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Китайская Народная Республика (КНР) намерены развивать сотрудничество в рамках международных организаций.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, об этом было сказано 28 июня 2020 года в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Рашида Мередова с коллегой из КНР Ваном И.

Согласно МИД Туркменистана, были обговорены вопросы, связанные с пандемией. В том числе, объединение усилий для борьбы с ней.

Отмечается, что китайская сторона отметила своевременное принятие Национального плана Туркменистана для подготовки к борьбе с инфекционными заболеваниями. Также стороны подчеркнули инициативу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о создании Совета ученых-медиков для организации и проведения консолидированной работы в чрезвычайных ситуациях.

Сообщается, что была отмечена необходимость интенсификации встреч представителей государственного и частного секторов двух стран.

Отметим, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

Вспышка заболевания COVID-19 началась в китайском городе Ухань, который является международным транспортным узлом, в конце декабря 2019 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила COVID-19 пандемией.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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