Избрание Туркменистана вице-председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН - весомый внешнеполитический успех

Туркменистан 1 июля 2020 14:58 (UTC+04:00)
Избрание Туркменистана вице-председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН - весомый внешнеполитический успех

Радостная весть пришла из Нью-Йорка, где располагается Штаб-квартира Организации Объединенных Наций, – 29 июня 2020 года Туркменистан был избран заместителем председателя предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило Постоянное представительство Туркменистана при ООН.

Таким образом, тесное партнерство Туркменистана с ООН получило новый импульс, прежде всего, в контексте реализации важных международных инициатив президента Гурбангулы Бердымухамедова. И здесь особенно символичны даты: 29 июня, когда было принято это решение – день рождения туркменского лидера, а 2020 год ознаменован 25-летием нейтрального статуса Туркменистана.

Страна уже в шестой раз избирается вице-председателем сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ранее в этом качестве Туркменистан принимал участие в работе 58-й, 62-й, 64-й, 68-й и 71-й сессий.

Очередное делегирование этой почётной миссии служит ярким свидетельством высокого международного авторитета Туркменистана, конструктивности проводимого главой государства внешнеполитического курса, основанного на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедства и широкого международного сотрудничества, отвечающего общим интересам.

Развитие стратегического, многопланового партнёрства с Организацией Объединенных Наций определено главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым одним из ключевых векторов деятельности Туркменистана на мировой арене. Опираясь на накопленный богатый опыт сотрудничества, на современном этапе этот традиционный диалог расширяет свои рамки, вбирая всё новые направления и актуальные вопросы глобального значения.

Интенсификация плодотворных контактов с ООН и ее крупнейшими специализированными учреждениями и структурами обусловлена, прежде всего, активной и инициативной позицией Туркменистана в делах мирового сообщества, его стремлением оказать реальное содействие в решении проблем регионального и планетарного масштаба.

Эта позиция, как и в целом созидательная политика главы государства, получает наглядную поддержку Организации Объединенных Наций, в том числе и в виде резолюций, принятых ООН по предложению Туркменистана. Кроме того, за последние годы Туркменистан многократно избирался в состав авторитетных структур и экономических институтов этой организации.

В их числе – Экономический и Социальный совет ООН, Комиссия ООН по народонаселению и развитию, Исполнительный совет ЮНЕСКО, Европейская экономическая комиссия ООН и Бюро Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН, Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии, Комиссия ООН по наркотическим средствам, Исполнительный комитет Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Исполнительный совет структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и др.

Всё это подтверждает, что партнёрство нейтрального независимого туркменского государства с ООН последовательно развивается по восходящей и выстраивается с нацеленностью на долгосрочную перспективу.

В марте нынешнего года в Ашхабаде была принята Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций на 2021-2025 годы, которая полностью отвечает как первоочередным задачам реализуемых в стране национальных программ, так и Целям устойчивого развития на период до 2030 года.

Данный документ призван способствовать дальнейшему взаимодействию между Туркменистаном и ООН по различным направлениям, включая поддержание экономической стабильности и роста, защиту социальных прав населения, совершенствование системы здравоохранения и сохранение экологического баланса.

Стратегические приоритеты и конечные результаты, на которые нацелена Рамочная программа, соответствуют более широкому контексту Центральной Азии, поддерживают сотрудничество Туркменистана с соседними странами, которое президент Гурбангулы Бердымухамедов нацеливает на решение общих вопросов, партнёрство с региональными и субрегиональными институтами. На платформе предыдущих пятилетних Рамочных программ Туркменистан совместно со специализированными структурами ООН реализовал сотни важных проектов в различных сферах.

Добившись впечатляющих результатов независимого развития и сумев благодаря своевременно предпринятым комплексным и решительным превентивным мерам избежать негативного влияния пандемии коронавируса, Туркменистан неуклонно претворяет в жизнь четко выверенную экономическую стратегию.

Её главными аспектами являются создание многоукладной, социально ориентированной национальной экономики, совершенствование законодательно-правовой базы, а также интеграция в современную систему мирохозяйственных связей посредством развития полномасштабного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

Активную позицию туркменского государства в вопросах взаимодействия с Организацией Объединённых Наций убедительно подтверждают созидательные инициативы президента Гурбангулы Бердымухамедова. Они нацелены на обеспечение глобальной энергобезопасности и формирование разветвлённой транзитно-транспортной инфраструктуры, решение задач водной и экологической проблематики и т.д.

Как подчёркивает глава государства, Туркменистан не ограничивается лишь внесением важных инициатив, направленных на наращивание широкого международного партнёрства, но предпринимает меры по их практической реализации.

В числе приоритетных задач как нейтрального государства Туркменистан видит утверждение культуры диалога при решении возникающих вопросов и противоречий. 12 сентября минувшего года Генеральная Ассамблея ООН единогласно и при соавторстве 73 государств-членов приняла инициированную главой Туркменистана Резолюцию об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия.

Эта инициатива президента Гурбангулы Бердымухамедова в высшей степени актуальна и своевременна, прежде всего, на фоне тех непростых тенденций в международной политике, когда, несмотря на усилия мирового сообщества, ситуация в ряде регионов земного шара остаётся сложной, наблюдается расширение конфликтогенных зон и, одновременно, снижение общего уровня доверия и взаимопонимания во взглядах на пути и перспективы глобального развития.

В этом контексте Туркменистан разработает и представит на рассмотрение ООН ряд предложений по проведению Международного года мира и доверия с максимальной практической пользой для усилий по обеспечению мира и безопасности. Также Туркменистан выступил с инициативой по разработке Свода правил по применению принципов нейтралитета в обеспечении мира и безопасности и предложил создать Группу друзей нейтралитета в интересах мира и безопасности.

Избрание же Туркменистана вице-председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН знаменует собой новую важную главу в истории отношений между страной и Организацией Объединенных Наций.

И в то же время – это весомый успех многоаспектной дипломатии президента Гурбангулы Бердымухамедова, отвечающей как коренным национальным интересам, так и задачам обеспечения всеобщего мира, безопасности, устойчивого развития.

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