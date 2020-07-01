Фонд народонаселения ООН готов оказывать поддержку здравоохранению Туркменистана

Исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Наталия Канем направила письмо на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В своём послании глава структуры Организации Объединенных Наций выразила сожаление, что была вынуждена из-за пандемии COVID-19 отложить визит в Туркменистан в начале этого года, а также надежду, что сможет приехать в страну в ближайшем будущем.

Главу ЮНФПА Туркменистан заинтересовал в свете последних результатов в области снижения предотвратимой материнской смертности и заболеваемости, которые являются одними из самых низких показателей в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.

Наталия Канем особо отметила результативность мер туркменского правительства, направленных на усиление внимания к репродуктивному здоровью населения в рамках национальной политики здравоохранения и совместной Страновой программы Туркменистана и ЮНФПА на период 2016-2020 годов. Она считает правильным в условиях пандемии поддержание высокого импульса усердия и инвестиций в эту сферу.

Со своей стороны, Наталия Канем заверила главу Туркменистана, что возглавляемая ею структура готова оказывать поддержку системе туркменского здравоохранения с тем, чтобы закрепить достигнутый прогресс.

Высокопоставленный представитель ООН выразила президенту Гурбангулы Бердымухамедову признательность за постоянную поддержку программы UNFPA в Туркменистане.