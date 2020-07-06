Президент Туркменистана утвердил стратегию выставочно-форумной деятельности на 2020-2025 годы и план её реализации

В целях содействия увеличению объёмов реализуемой на зарубежных рынках высококачественной, конкурентоспособной отечественной продукции, а также реализации задач, предусмотренных программой социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы и программой развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы, президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал соответствующее постановление. Согласно документу, утверждены Стратегия Туркменистана по совершенствованию деятельности по организации выставок, ярмарок и конференций на 2020-2025 годы и План мероприятий по её реализации.