Утверждена Национальная программа по устойчивому развитию экономики Туркменистана на 2020-2021 годы
Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Национальную программу по снижению влияния на экономику страны сложившихся в мировой экономике сложных обстоятельств и устойчивому развитию национальной экономики Туркменистана на 2020-2021 годы.
Документом предписано - соответствующим министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам велаятов и города Ашхабада обеспечить реализацию мероприятий, обозначенных в указанной Программе.
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