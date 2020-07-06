Туркменские компании, специализирующиеся в переработке фруктов и овощей, открыли сезон заготовок

Завод «Owadan ülke», производящий консервированные овощи и соусы под популярной торговой маркой «NUR», расширяют продуктовую линейку. Специалисты предприятия разработали рецептуру и наладили выпуск тыквенного и айвового джема, готовятся начать производство конфитюров из арбуза, дыни, яблок и моркови.

Открыт сезон заготовки овощей. На заводе, расположенном в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята, ежедневно в стеклянную тару расфасовывается до восьми тонн маринованной продукции. Консервированные овощи будут выпускаться и под маркой «Mylaýym».

Компания предложит потребителям более двадцати видов изделий длительного хранения: маринованные огурцы и томаты, икра из баклажанов, соусы, перечную паста, фруктовые джемы, изготовленные из отечественной сельхозпродукции.

Первую партию новой продукции – боле 20 тысяч банок маринованных грибов – вешенок выпустило индивидуальное предприятие «Bakja söwda», также расположенное в этрапе Ак бугдай.

ИП «Bakja söwda» - известный в стране производитель замороженных полуфабрикатов из теста, а также мороженого. В структуре предприятия функционирует животноводческая ферма, что позволяет выпускать высококачественную продукцию из натурального коровьего молока.

Два года назад предприниматели освоили новый вид деятельности - консервирование овощей и фруктов. В линейке продукции: фруктовые компоты, маринованные и в собственном соку томаты, соленые огурцы, овощные салаты, лечо. Новинка этого года - мороженое с начинкой из клубничного и вишневого джема собственного производства.

Переработку фруктов и ягод освоило и хозяйственное общество «Aýly ýaz». В начавшемся сезоне под торговой маркой «TERI» будут выпущены однокомпонентные компоты, а также ассорти, расфасованные в стеклянную тару.

На территории бывшего томатно-консервного завода в Дашогузе предприниматели запустили четыре линии по производству томатной пасты, соков, варенья, компотов, маринованных овощей и кетчупа. Эти изделия широко представлены в магазинах столицы.

За сезон предприятие планирует выпустить до 300 тонн консервированной продукции без использования химических красителей и ароматизаторов. Контроль качества ведется на всех этапах производства: от заготовки – до упаковки. Часть изделий будет реализована на экспорт.