В Туркменистане запланировано поступление в вузы и профшколы порядка 24 тысяч юношей и девушек

БАКУ /Trend/ - На расширенном заседании Кабинета Министров Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение, утверждающее планы приёма в 2020 году в вузы и в средние профессиональные учебные заведения Туркменистана по велаятам и городу Ашхабад.

В соответствии с документом, высшим и средним профессиональным учебным заведениям страны предписано организовать приём документов на поступление и вступительные экзамены в период с 6 июля по 15 августа текущего года по месту расположения учебных заведений.

В новом учебном году первокурсниками вузов станут 14 тысяч 337 студентов, что на 2095 человек больше, чем в прошлом году. В средние профшколы будут приняты 9490 учащихся.

Туркменские юноши и девушки стремятся осваивать профессиональные навыки, актуальные в современном мире, приобретать специальности, отвечающие потребностям национальной и мировой экономики.

За проведением вступительных экзаменов в высшие учебные заведения будет осуществляться общественный контроль. Также во всех школах будут организованы курсы по цифровой системе.

На вышеупомянутом заседании Кабинета Министров глава Туркменистана поставил ряд конкретных задач перед соответствующими руководителями. Так, было поручено уделить особое внимание методике подготовки кадров по новым направлениям, последовательно совершенствовать эту работу, совместно с учёными Академии наук и специалистами различных отраслей разрабатывать современные учебные планы. Всё это должно всегда находиться под строгим контролем и проводиться с учётом накопленного национального опыта и достижений мировой науки в образовательной сфере.

Обращаясь к ректорам высших учебных заведений, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что, руководствуясь задачами по развитию цифровой экономики, необходимо продолжить введение в вузах страны новых специальностей по информационно-коммуникационным технологиям, особенно по инженерно-техническим и технологическим.

С учётом активного внедрения инноваций, руководителям министерств и отраслевых ведомств были даны поручения провести работу по прогнозированию востребованных специальностей и определить основные требования, предъявляемые к служащим организаций и предприятий.

Акцент был также сделан на важности укрепления научной и производственной связи сферы образования и обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с программами социально-экономического развития страны и Концепцией развития цифровой экономики.

Для этого в Туркменистане детально изучается мировой опыт, расширяются связи с иностранными образовательными и научными центрами, на государственном уровне поддерживается практика стажировки отечественных специалистов за рубежом для освоения инновационных производств и приглашения профессионалов из других стран.

Туркменские школьники и студенты принимают активное участие в международных и государственных олимпиадах, добиваясь высоких результатов. Регулярно обновляются учебные планы и программы, учебники, обогащается их содержание, развивается система цифрового образования, являющаяся одной из составляющих современной экономики.

Возвращаясь к теме стартовавшего 6 июля приёма документов в вузы и средние профессиональные учебные заведения Туркменистана, отметим, что вступительные экзамены пройдут с 22 июля по 11 августа.

Приём документов в средние профессиональные школы педагогического, медицинского и культурного уклона продлится с 6 по 19 июля, а экзамены – с 22 по 29 июля. При этом средние профшколы финансово-экономической направленности и хозрасчётные средние профессиональные учебные заведения будут осуществлять приём документов по 8 августа, а вступительные экзамены в них пройдут с 11 по 15 августа.