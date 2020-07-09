Будут заключены контракты на закупку в России противовирусных препаратов для Туркменистана
Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив Главному аптечному объединению Министерства здравоохранения и медицинской промышленности заключить в установленном порядке контракты с производителями лекарств Российской Федерации на закупку в необходимых объёмах антивирусных препаратов.
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