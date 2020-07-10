Представители Туркменистана приняли участие в вебинаре по вопросам защиты культурных прав человека

БАКУ /Trend/ - Культурным правам человека был посвящён онлайн-семинар, пошедший накануне с участием представителей Меджлиса, ряда министерств и ведомств Туркменистана, а также Академии наук Туркменистана, Института государства, права и демократии, хякимлика города Ашхабада и Аппарата Омбудсмена.

В рамках вебинара, организованного Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, участники были ознакомлены с международно-правовыми основами поощрения и защиты культурных прав человека, деятельностью соответствующих учреждений Организации Объединённых Наций, в том числе Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, а также Специального докладчика в области культурных прав.

Как отмечалось, Конституция Туркменистана и десятки действующих законов гарантируют право каждого гражданина страны на участие в культурной жизни, свободу художественного, научного и технического творчества, доступ к культурным ценностям.

Присоединившись к основополагающим международно-правовым документам, в том числе Всеобщей Декларации прав человека, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Туркменистан неукоснительно соблюдает взятые на себя обязательства.

Вместе с тем Туркменистан тесно сотрудничает на данном направлении с авторитетными организациями, расширяет межгосударственные гуманитарные связи, создаёт все возможности для реализации культурных прав представителей других национальностей, проживающих в Туркменистане.