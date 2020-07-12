Продукция ТЭК и текстильной отрасли лидирует по биржевым продажам

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 72 сделки, сообщили Trend в Посольстве Туркменистана в Азербайджане.

За иностранную валюту предприниматели из Объединённых Арабских Эмиратов, Великобритании, Афганистана приобрели автобензин, сжиженный газ, нефтяной дорожный битум, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из России и др. закупили полиэтилен высокой плотности, а также карбамид ГК «Türkmenhimiýa».

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, ткань джинсовая, пряжа хлопчатобумажная. Страны-покупатели: Россия, ОАЭ, Турция, Азербайджан, Кыргызстан. Общая сумма сделок превысила 37 миллионов 334 тысяч долларов США.

За манатные средства представители деловых кругов из Объединённых Арабских Эмиратов, Пакистана, Афганистана, Армении приобрели ковровые изделия ручной работы, экстракт солодкового корня и пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила более 17 миллионов 850 тысяч манатов.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили полипропилен и полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmengaz»), а также хлопок-волокно на общую сумму свыше 8 миллионов 380 тысяч манатов.