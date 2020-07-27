МИД Туркменистана о заявлении корреспондента телерадиокомпании «Мир»

Туркменистан 27 июля 2020 17:08 (UTC+04:00)
МИД Туркменистана о заявлении корреспондента телерадиокомпании «Мир»

БАКУ /Trend/ - 27 июля 2020 года по каналам телерадиокомпании «Мир» транслировалось сообщение ее собственного корреспондента в Республике Таджикистан Азамата Зияева,
в котором прозвучала информация о том, что причиной ожидаемой в ближайшие дни в Таджикистане жаркой погоды послужил поток теплого воздуха, поступивший из Ирана через территорию Туркменистана, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Туркменская сторона рассматривает такое заявление как профессионально неграмотное и подчеркивает, что многолетние наблюдения гидрометеорологических центров Туркменистана и других государств свидетельствуют о том, что потоки ветра из региона Ближнего Востока, влияющие на формирование климата в Центральной Азии, сталкиваясь с особенностями географического рельефа, меняют свое направление.

При этом во многих случаях скорость ветра снижается и их воздействие на климат стран, находящихся на значительном удалении от пустынно-степных зон Ближнего и Среднего Востока и окруженных высокогорными массивами, минимизируется. В этом контексте утверждение о том, что «горячие» потоки ветра из Ирана через Туркменистан достигли в эти дни территории Таджикистана, не выдерживает никакой критики. Этот факт подтверждается данными объективных наблюдений Гидрометеорологической службы Туркменистана.

Одновременно, туркменская сторона с учетом нынешней ситуации, сложившейся в мире в связи с распространением коронавирусной и других инфекций, считает вышеуказанное сообщение таджикского журналиста политически некорректным. Это обусловлено тем, что в настоящее время, когда мировое сообщество консолидирует усилия в борьбе с пандемией, активизировались научные исследования в области вирусологии, в частности по такому направлению, как изучение природы происхождения коронавируса.

Одним из серьезных выводов 239 ученых из 32 стран мира стало признание того факта, что вирусы могут длительное время находиться в аэрозольных капельках в воздухе. Соответственно воздушно-капельный путь передачи вирусных инфекций является наиболее вероятным и распространенным. Об этом указанными специалистами в июле текущего года было направлено открытое письмо в адрес Генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения.

Исходя из сказанного, считаем, что любое упоминание конкретного названия какой-либо страны в контексте передвижения воздушных масс с/или через ее территорию может вызвать подозрения в переносе опасных инфекций в другие страны.

Поэтому туркменская сторона, отмечая политическую близорукость корреспондента, подготовившего и распространившего вышеназванную информацию, подчеркивает неприемлемость нарушения сложившихся в международной практике норм политической этики.

Вместе с тем, обращая внимание на особую опасность для здоровья человека инфекций и в первую очередь вирусов, переносимых воздушными потоками, туркменская сторона проводит в жизнь позицию, в соответствии с которой страны мира призываются к сотрудничеству в решении серьезных экологических проблем.

Одной из них является трагедия Арала.

Именно здесь – в зоне экологического бедствия, вызванного высыханием Аральского моря, формируются воздушные массы, которые оказывают крайне негативное воздействие на природу, климат, здоровье людей, проживающих в Приаралье и далеко за его пределами. Пыльно-солевые бури, переносящие особо вредные вещества со дна высохшего Арала, распространяются на тысячи километров и представляют собой реальную опасность для жизни человека.

Возглавляя Международный фонд спасения Арала (МФСА) в период 2017-2019 годов, Туркменистан предпринял ряд значительных шагов по активизации деятельности этой международной структуры. В частности, в результате проведенных мер организационного характера стала возможной работа всех органов и комиссий МФСА на системной основе. Впервые за многие годы состоялся Саммит Глав государств-учредителей МФСА, прошедший в Туркменистане в августе 2018 года. За три года туркменского председательства в Фонде были приняты важные решения и документы, нацеленные на дальнейшую совместную работу центрально-азиатских стран по уменьшению негативного воздействия последствий Аральской экологической катастрофы на решение природоохранных, социально-экономических, гуманитарных вопросов в регионе.

Туркменистан также активно продвигает в ООН и на других международных площадках инициативу о разработке Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря. В этом процессе имеются заметные результаты.

Туркменская сторона надеется, что и Таджикистан, осуществляющий в настоящее время функции председателя в МФСА, приложит надлежащие усилия для продолжения конструктивных начинаний Туркменистана в рамках совместной работы в Фонде.

Убеждены, что слаженная деятельность по решению комплекса вопросов Аральской проблематики, особенно востребована сегодня, когда весь мир ведет борьбу с серьезной глобальной угрозой – пандемией коронависрусной инфекции.

Исходя из вышеизложенного, Министерство иностранных дел Туркменистана, отмечая контрпродуктивность каких-либо информационных выпадов, мешающих нормальному развитию конструктивного сотрудничества, подчеркивает необходимость концентрации внимания государств на продолжении широкого многостороннего партнерства, направленного на решение актуальных вопросов, стоящих в региональной и международной повестках дня.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Оазис в центре Баку - под открытым небом у озера с синеватой чистой водой (ФОТО)
Оазис в центре Баку - под открытым небом у озера с синеватой чистой водой (ФОТО)
История шатранджа: e2-e4 по-азербайджански
История шатранджа: e2-e4 по-азербайджански
Ученые научились распознавать ответственные за адаптацию клетки головного мозга
Ученые научились распознавать ответственные за адаптацию клетки головного мозга
Loading Bars
Лента новостей
МИД Туркменистана о заявлении корреспондента телерадиокомпании «Мир» Туркменистан 17:08
В Масаллы за взятки задержана группа должностных лиц Общество 17:05
Цифровое новшество для клиентов PASHA Life! (ВИДЕО) Общество 16:55
В Азербайджане значительно увеличилось кредитование промышленности Финансы 16:52
Бахрам Багирзаде выписан из больницы и вернулся домой (ФОТО) Социум 16:50
Выросла доля Чехии в импорте Азербайджана Бизнес 16:48
Представители СМИ выражают Президенту Ильхаму Алиеву признательность за заботу о печати и журналистах Политика 16:40
В Азербайджане число вылеченных от коронавируса превысило 23 тысячи человек Общество 16:36
Кредиты до 100 тысяч манатов для малого и среднего бизнеса - от AccessBank! Экономика 16:31
Посол Иорданского Хашимитского королевства вызван в МИД Азербайджана Политика 16:22
В Азербайджане будут внедрены современные ирригационные системы Бизнес 16:10
За сутки в Иране коронавирусом заразились еще 2 434, скончались 212 человек Общество 16:00
В Азербайджане стартовала онлайн-диагностика больных COVİD-19 (ВИДЕО) Общество 15:48
В 20 городах Азербайджана пройдут выпускные экзамены Общество 15:36
В водном хозяйстве Азербайджана следует создать единый механизм управления - Депутат Политика 15:31
Первые фото Бахрама Багирзаде с врачами-спасителями: Низкий вам поклон, бесценные Герои Азербайджана! (ФОТО) Социум 15:26
Танец в военной форме и с флагом Азербайджана на песню Муслима Магомаева (ВИДЕО) Культура 15:20
Назначен председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Социум 15:09
За первые пять месяцев 2020 года сократился товарооборот Турции с Казахстаном Бизнес 15:08
На российском рынке растет спрос на турецкий цемент Бизнес 15:06
Туркменистан наращивает импорт стали из Турции Бизнес 14:52
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов Политика 14:52
Армения представляет угрозу для энергетической безопасности Израиля Израиль 14:48
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана выступила с заявлением Нагорно-карабахский конфликт 14:44
Расширяем контакты – новые возможности для художников Азербайджана Культура 14:35
Завтра в Азербайджане ожидается до 41 градуса тепла Общество 14:22
В январе-июне Турция снизила грузоперевозки в Германию Транспорт 14:19
Антинациональные элементы вновь показали обществу в чем заключаются их интересы - Депутат Политика 14:17
EURACTIV: Пашинян хладнокровно планировал спровоцировать военный инцидент с Азербайджаном Политика 14:13
В период пандемии Россия значительно увеличила импорт электротоваров из Турции Бизнес 13:44
Названы вызовы устойчивому управлению лесами на Кавказе и в Центральной Азии Общество 13:43
АБР доставил в Узбекистан партию груза для борьбы с COVID-19 Финансы 13:39
МИД Узбекистана о мерах безопасного транспортного сотрудничества с Туркменистаном во время пандемии Транспорт 13:38
В Азербайджане пройдут совместные с Турцией широкомасштабные военные учения Политика 13:30
На казахстанском рынке растет спрос на турецкий цемент Бизнес 13:28
Грузия незначительно увеличила экспорт турецкой стали Бизнес 13:22
В Азербайджане много мелеющих рек — Институт географии АН Общество 13:21
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования (ФОТО) Политика 13:16
Президент Ильхам Алиев назначил нового министра образования Политика 13:12
Число посетителей музеев в Азербайджане за год возросло Общество 13:10
Денежная масса в Азербайджане увеличилась Финансы 13:03
Состояние двух азербайджанских студентов, раненных в Киеве, хорошее — диаспора Общество 13:02
Узбекистан значительно снизил импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья Узбекистан 12:55
Военная авантюра Армении за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна - посол Политика 12:55
Узбекистан и Иран создают рабочую группу по реализации договоренностей по конкретным направлениям сотрудничества Узбекистан 12:51
Грузия увеличивает импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 12:50
Иордания возобновляет полеты с Грузией Грузия 12:46
Экспорт азербайджанской продукции в Кыргызстан значительно возрос Бизнес 12:45
Бакинская Высшая Школа Нефти провела международный вебинар по онлайн-образованию Общество 12:42
Перед мечетью в Сиднее прошла акция протеста против военных провокаций Армении Политика 12:26
Евро продолжает дорожать к манату Финансы 12:18
Драгметалы в Азербайджане продолжают стремительно дорожать Финансы 12:15
В Азербайджане с карантинных постов возвращены обратно 705 автомобилей - дорожная полиция Общество 12:13
35 лет, 35 минут... В Баку пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов Культура 12:11
Предложение банков значительно превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 12:06
В Испании разбился вертолет Европа 12:01
Moody’s подтвердило уровень кредитного рейтинга Азербайджана Финансы 12:00
В России за сутки выявили 5 635 заразившихся коронавирусом Россия 11:44
Армения раскрывает потери, скончался еще один военнослужащий Нагорно-карабахский конфликт 11:42
Пилот погиб при крушении вертолета в Афганистане Другие страны 11:24
В американской прессе опубликована статья генконсула Азербайджана о вандализме армян в Лос-Анджелесе Нагорно-карабахский конфликт 11:22
Томас Гольц: ASALA представляет собой всемирную угрозу Политика 11:11
Более 100 человек погибли на востоке Индии в результате наводнений Другие страны 11:11
Грузоперевозки из Турции в Грецию сократились Транспорт 11:01
В январе-июне спрос в США на турецкий цемент незначительно сократился Бизнес 10:54
С начала года Иран сократил импорт цемента из Турции Бизнес 10:53
Центры Службы "ASAN" оказали выездные услуги турецким врачам Общество 10:48
Названо число пенсионеров в Азербайджане Общество 10:42
Россия и Афганистан закупили в Туркменистане полипропилен Туркменистан 10:36
За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Италией Бизнес 10:27
Россия наращивает импорт стали из Турции Бизнес 10:23
За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Казахстаном Бизнес 10:18
В Кабмине Азербайджана новое назначение Общество 10:16
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 20 - 24 июля Энергетика 10:07
Fitch подтвердило рейтинг Греции на уровне "BB" со стабильным прогнозом Европа 10:01
Братская помощь со стороны клиники «Аджибадем» по борьбе с Covid-19 в Баку Общество 10:00
Нефть торгуется разнонаправленно на фоне роста случаев COVID-19 и геополитических рисков Энергетика 09:59
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:45
МВФ: Казахстан обладает рядом возможностей справиться с последствиями кризиса, вызванного COVID-19 (ИНТЕРВЬЮ) Бизнес 09:44
ГТК о поддержке субъектов предпринимательства Азербайджана Бизнес 09:33
АБР расширяет программу поддержки Грузии Бизнес 09:32
Иран за первое полугодие сократил импорт турецкой химпродукции Бизнес 09:31
Т.н. "Нацсовет" в эти дни еще раз открыто продемонстрировал, что служит армянам - депутат Политика 09:29
Цены на промышленную продукцию в Грузии изменились Грузия 09:26
В Южной Корее начали процедуру отмены бесплатного лечения иностранцев от COVID-19 Другие страны 09:21
В Сиэтле после беспорядков задержали 47 человек США 08:51
Австралия подозревает Google в незаконном сборе персональных данных пользователей ИКТ 08:36
Швейцарская ABB планирует расширить свою деятельность в Азербайджане Энергетика 07:54
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1402 заболевших коронавирусом Казахстан 07:40
Ким Чен Ын почтил память солдат, погибших в Корейской войне Другие страны 07:24
Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии Бизнес 07:05
Генконсульство США в Чэнду закрылось по требованию МИД Китая Другие страны 06:48
Циклон "Ханна" вызвал наводнения на юге Техасе США 06:15
Цена золота превысила $1910 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года Финансы 05:56
В работе Twitter произошел сбой ИКТ 05:45
Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года Россия 05:22
Педро объявил об уходе из «Челси» Спорт 05:08
Планируется обновление автопарка Сил обороны Грузии Грузия 04:52
На западе Судана при атаке боевиков погибли 60 человек Другие страны 04:35
Грузовой самолет совершил аварийную посадку в Японии из-за попадания молнии Другие страны 04:16
Все новости