Рассмотрены перспективы туркмено-австрийского диалога в сфере здравоохранения

Представители внешнеполитического ведомства Туркменистана, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, а также Международного учебно-научного центра приняли участие в видеовстрече с руководством австрийского Университета прикладных наук (IMC University, г.Кремс), одно из направлений научно-образовательной деятельности которого – здравоохранение.

В ходе онлайн-переговоров стороны обменялись мнениями о возможных направлениях сотрудничества в области медицины. Были обсуждены аспекты визита туркменской делегации в Австрию для установления сотрудничества с Университетом прикладных наук Кремса. Австрийская сторона выразила уверенность, что обмен делегациями будет способствовать активизации взаимополезного диалога в сфере здравоохранения.

Также в ходе встречи акцент был сделан на реализуемом в Туркменистане Плане обеспечения готовности к противодействию острому инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого реагирования.