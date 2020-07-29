Брифинг о глобальной ситуации в профилактике инфекции и опыте Туркменистана

Туркменистан 29 июля 2020 16:07 (UTC+04:00)
Брифинг о глобальной ситуации в профилактике инфекции и опыте Туркменистана

Представительство ЮНИСЕФ в Туркменистане совместно со Страновым офисом Всемирной организации здравоохранения организовало брифинг на тему «Обзор текущей ситуации по противодействию пандемии коронавирусной инфекции» для сотрудников СМИ.

Взаимодействие со средствами массовой информации является одним из направлений Плана обеспечения готовности страны по противодействию острому инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого реагирования, который был утверждён в конце мая текущего года Постановлением Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Нынешний вебинар, открывающий серию подобных дистанционных форумов, организован при участии Министерства иностранных дел Туркменистана с целью ознакомления представителей прессы с наиболее эффективными методами продвижения информации, связанной с профилактикой проникновения коронавирусной инфекции COVID-19 и противодействием её распространению.

Первая встреча в подобном формате должна положить начало налаживанию активного обмена сведениями между экспертным сообществом и журналистами о профилактике инфекций для донесения этих знаний до широкой общественности. Кстати, дата проведения брифинга была выбрана не случайно: 28 июля – Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами.

В мероприятии приняли участие руководители и ответственные работники Государственного информационного агентства Туркменистана (TDH), Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, редакций газет и журналов, а также зарубежных изданий, аккредитованных в нашей стране.

В своём обращении к журналистам руководитель Странового офиса ВОЗ Полина Карвовска и Представитель ЮНИСЕФ Кристин Вейганд отметили особо важную роль медиасферы в условиях глобального распространения коронавируса и формирования в этих условиях достоверного контента СМИ, способных доступно, понятным языком передать населению необходимую информацию о мерах профилактики и защиты здоровья.

В ходе онлайн-встречи представителями агентств ООН были проведены презентации докладов и отчётов ВОЗ и её Европейского регионального бюро, приведены обобщенные и новые цифры и факты по пандемии, а также проанализирован опыт Туркменистана, который является единственной страной в регионе, где нет подтверждённых сведений о каких-либо случаях заболевания коронавирусной инфекцией.

Тем не менее, вопросы профилактики возникновения и распространения этой инфекции вынесены главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым в число первостепенных. Приоритетной областью в этом контексте является координация на национальном уровне.

Здесь представители ВОЗ отметили позитивный опыт Туркменистана, наработанный ещё на стадии подготовки и во время проведения Азиады-2017, когда были отлажены механизмы взаимодействия всех соответствующих структур страны и агентств ООН по коммуникации с населением.

Сегодня на решение этой задачи направлено и взаимодействие представительств ВОЗ и ЮНИСЕФ в нашей стране с местными СМИ для наиболее полного информационного охвата населения. Такое сотрудничество уже ведётся.

В этом партнёрстве созданы и запущены на национальном телевидении видеоролики для детской аудитории, в которых в пояснительно-игровой форме говорится о важности личной гигиены, правил здорового образа жизни, культуре поведения и т.д. Такие же сообщения будут транслироваться в мультфильмах, которые сейчас готовятся к выходу в эфир.

Сегодняшний брифинг призван расширить сотрудничество на этом направлении, поэтому включил обмен мнениями, предложениями, взглядами и мыслями о том, как можно использовать потенциал и влияние СМИ для дальнейшего обеспечения безопасности и защиты здоровья населения Туркменистана.

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