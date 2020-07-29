Курбан байрамы в Туркменистане будет отмечаться 31 июля, 1 и 2 августа

В соответствии с Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова национальный праздник Курбан байрамы в этом году в Туркменистане будет отмечаться 31 июля, 1-2 августа.

Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного Указа.