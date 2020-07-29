Видеоконференции с зарубежными партнёрами по сотрудничеству в сфере логистики

Первое заседание трёхсторонней рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций между Афганистаном, Туркменистаном и Азербайджаном состоялось при участии высокопоставленных руководителей этих стран в формате видеоконференции.

Создание данной рабочей группы и начало переговорного процесса по развитию транснационального транспортного коридора стало логическим продолжением инициатив Президента Гурбангулы Бердымухамедова, озвученных на видеовстрече лидеров Туркменистана, Афганистана и Азербайджана, состоявшейся 2 июля текущего года. Тогда, главой нашего государства было выдвинуто предложение по созданию Единого логистического центра, который будет координировать деятельность коридора и грузоперевозки.

Туркменистан, Афганистан и Азербайджан расположены на перекрёстке стратегических путей Евразийского континента. Через территорию этих государств есть выходы на востоке – в Южную Азию, на Дальний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион; на западе – через Каспий на Чёрное и Средиземное моря; на юге – через Иран в Персидский залив, а оттуда – на мировой океан и в страны Ближнего Востока; на севере – через Российскую Федерацию к берегам Балтийского моря, в Восточную и Западную Европу.

Столь выгодное геостратегическое положение открывает огромные перспективы для создания устойчивых транспортных маршрутов по всем направлениям, отмечает туркменский лидер. Несмотря на сложившую в мире ситуацию и объективные трудности, вызванные состоянием мировой экономики и глобальной пандемией коронавируса, в настоящее время ведутся работы по увеличению грузопотока по вышеупомянутым направлениям.

С первых дней распространения COVID-19 на широком географическом пространстве были созданы все условия для стабильного функционирования такого важного транспортно-транзитного коридора, обеспечивающего сохранение торгово-экономических отношений, как Афганистан-Туркменистан-Азербайджан.

Необходимо отметить, что, несмотря на ограничения, введённые на пропускных пунктах Государственной границы, Туркменистан, основываясь на Соглашении о транзитном и транспортном сотрудничестве Lapis Lazuli, подписанном 15 ноября 2017 года в Ашхабаде, не приостанавливал работу стыковых узлов Имамназар-Акина, Серхетабат-Тургунди и Туркменбашинский международный морской порт.

На заседании рабочей группы в качестве первого шага для практической реализации инициированного Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым проекта была рассмотрена возможность создания структуры, координирующей логистическую деятельность в трёхстороннем формате Афганистан-Туркменистан-Азербайджан, обсуждена её организационно-правовая форма.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам ценовой политики для перевозки грузов по этому маршруту, основу которой должно составлять стремление создать оптимальные экономические и финансовые условия, равные для всех участников партнёрства в транспортной сфере.

В целях регулярного анализа рынка международных грузовых перевозок, конкурентоспособных тарифов и сборов было предложено сформировать рабочую группу из ответственных представителей администраций сфер железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного транспорта трёх стран.

Участники видеоконференции также рассмотрели возможные механизмы предоставления друг другу различных льгот – снижение тарифов на транзит, освобождение от уплаты за некоторые виды услуг при хранении грузов.

Колоссальное значение для повышения эффективности грузоперевозок имеет наличие современной, высокотехнологичной транспортной инфраструктуры. Осознавая это, необходимо уделять особое внимание дальнейшему развитию пунктов отправки и приёма грузов: морских портов, железнодорожных станций и автовокзалов. Сегодня в Туркменистане созданы благоприятные условия в данной области.

Так, наша страна готова рассмотреть конкретные формы партнёрства с Афганистаном и Азербайджаном по предоставлению тарифных преференций в виде скидки от действующей тарифной ставки в Туркменбашинском международном морском порту для долгосрочного хранения на открытых и закрытых складах, на осуществление разгрузочно-погрузочных операций с грузами из стран-участниц коридора Ляпис-Лазули и др.

На контрольно-пропускном пункте «Имамназар» туркмено-афганской границы построен новый комплекс для хранения бензина и дизельного топлива. Он является ещё одним значимым звеном систем транспортного обеспечения нашей страны по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан. В его терминалах можно круглосуточно хранить нефтепродукты в объёме 44 тысяч тонн. Пропускная способность комплекса составляет до 540 тысяч тонн нефтепродуктов в год.

На пропускном пункте «Серхетабат» этого же участка Государственной границы также созданы благоприятные условия для обеспечения бесперебойной транспортировки больших объёмов грузов. Наряду с этим, Туркменистан готов принять участие в строительстве в населённых пунктах Акина и Тургунди на территории Афганистана станций для перевозки сухогруза.

Кроме того, глава государства указывает на необходимость упрощения таможенных операций за счёт внедрения системы контроля по принципу «Единое окно». Отмечалось, что обмен предварительными данными в этой области имеет большое значение в упрощении таможенных процедур и в ускорении перевозок товаров и транспортных средств через границу.

В Туркменистане успешно практикуется компьютеризированная система управления таможенными данными «ASYCUDA World», также она применяется таможенным департаментом Исламской Республики Афганистан, что делает возможным стыковку информационных систем для обмена информацией между соответствующими службами двух стран.

В настоящее время осуществляется обмен информацией между таможенными органами Туркменистана и Азербайджанской Республики, в том числе по совместимости и техническим условиям информационных систем.

В повестку встречи вошёл и вопрос подготовки цифрового атласа маршрута Афганистан-Туркменистан-Азербайджан. В настоящее время агентством «Türkmenawtoulaglary» ведутся работы по цифровизации автотранспортных средств, путём установления на легковые и грузовые автомобили GPS-трекеров для предоставления информации об их геолокации, техническом состоянии, потреблении топлива.

Агентство также сотрудничает с Международным союзом автомобильного транспорта (IRU) в области подключения этих GPS-трекеров в единую систему GPS мониторинга. В данный момент, по сообщению туркменской стороны, разрабатывается система выдачи электронных карточек и централизованная информационная база, куда войдут все сведения о прибывающем и следующем транзитом зарубежном автотранспорте.

Система будет осуществлять мониторинг отечественного транспорта, осуществляющего международные перевозки, что даст возможность контролировать их передвижение, оформлять электронное разрешение на пересечение границ.

Кроме того, активно ведётся работа по усовершенствованию систем отслеживания движения железнодорожных вагонов, а также по цифровизации других операций и услуг в области международных грузоперевозок.

В этом плане стороны обсудили создание единой для трёх стран ГИС-карты с геоинформационной системой. Она включает сбор, хранение, анализ и графическую визуализацию пространственных и географических данных и связанную с ними информацию о необходимых объектах, в том числе железные и автодороги, станции, морские и сухопутные порты, аэропорты, грузовые дворы, здания и другие инфраструктурные сооружения.

Участники заседания рабочей группы также рассмотрели вопросы взаимодействия по линии телекоммуникаций. В настоящее время наша страна осуществляет два важных проекта – строительство оптико-волоконной линии связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан и оптико-волоконной кабельной линии связи между Туркменистаном и Азербайджаном по маршруту Туркменбаши – Сиазань по дну Каспийского моря.

Для успешной реализации Меморандума о взаимопонимании посредством цифровой видеосвязи проведены совещания с участием технических групп КЭ «Туркментелеком» и ООО «Azertelecom». Было принято решение о создании облачного сервера для работы и хранения информации по совместному проекту. Также выдвинуто предложение по строительству и стыку волоконно-оптической линии связи между Компанией электросвязи «Туркментелеком» и компанией «Afghan Wireless Communication Company».

Реализация этих проектов позволит создать новый телекоммуникационный транзитный маршрут между Азией и Европой. Отдельно данная тема рассматривалась на состоявшейся 28 июля видеовстрече рабочей группы по совместному строительству, владению и пользованию подводной волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту Туркменистан-Азербайджан.