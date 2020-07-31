Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с Курбан байрамы

«От всего сердца поздравляю вас с Курбан байрамы, воплощающим высокие гуманистические и духовные ценности», - говорится в праздничном Обращении Президента Гурбангулы Бердымухамедова к народу Туркменистана.

«Наш народ, приверженный принципам благородства, чести и высокой морали, создал материальные и духовные ценности, уходящие своими корнями в глубокую древность, внеся большой вклад в мировое культурное развитие. Он сыграл важную роль в формировании гуманных традиций и обычаев, светских идей, проповедующих высокую нравственность, чистоту помыслов, в их обогащении и мировой популяризации.

Наши предки утвердили в качестве нормы жизни гуманизм, дружбу и братство. Мы достойно продолжаем и обогащаем духовно-нравственные ценности, благородные принципы нашего мужественного народа, сохранившего на протяжении тысячелетий свои вероисповедание, традиции и язык. Развиваем на основе передаваемых из поколения в поколение обычаев такие гуманные принципы, как щедрость, добронравие, взаимоуважение.

Празднование в течение трёх дней Курбан байрамы на государственном уровне является ярким подтверждением большого почитания и неуклонной приверженности в новую историческую эпоху национальным традициям, высоким общечеловеческим ценностям.

Бережное отношение к этим ценностям, объединяющим и сплачивающим поколения, последовательное обогащение и популяризация в мире высоких духовно-моральных принципов, расширение творческого потенциала каждого – основные показатели, определяющие уровень гармоничного развития общества. Руководствуясь этим, в воспитании молодого поколения мы всегда придерживаемся благородных норм, созданных нашими предками, которые придавали особое значение материальному и духовному наследию.

Мы успешно осуществляем социально-экономические, культурно-образовательные, общественно-политические преобразования. Мы прилагаем огромные усилия для обогащения и развития гуманитарного диалога между государствами и народами. Вносим весомый вклад в укрепление на планете стабильности, дружбы, братства, обогащение культур, сближение народов, развитие взаимовыгодного сотрудничества. Потому что для каждого из нас является большой честью трудиться во имя укрепления мощи и авторитета на мировой арене нашего нейтрального государства. Добросовестно и вдохновенно служить родному Отечеству – это священный долг!» - подчеркивается в праздничном послании главы государства.

Завершая Обращение, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал соотечественникам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, а также больших успехов в работе по дальнейшему процветанию страны.