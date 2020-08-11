Состоялось заседание глав МИД стран-членов диалога «Центральная Азия+Япония»

БАКУ /Trend/ - 11 августа 2020 года в формате видеоконференции состоялось совещание министров иностранных дел стран-членов диалога «Центральная Азия+Япония».

Во встрече, которая прошла под эгидой МИД Японии, приняли участие главы внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских стран.

В рамках конструктивной беседы высокопоставленные дипломаты обсудили региональное сотрудничество, а также слаженное взаимодействие между странами ЦА и Японией с учетом пандемии коронавируса.

В ходе выступлений была особо констатирована эффективность данного формата разносторонней кооперации, основывающегося на принципах взаимного роста, солидарности и всесторонней поддержки по ключевым направлениям взаимовыгодного партнерства.

Министр иностранных дел Туркменистана Р. Мередов, выразив признательность руководителю МИД Японии за инициативу организации министерской онлайн-встречи, особо отметил своевременность проведения совещания.

Без сомнения, с момента создания диалога «Центральная Азия+Япония» в 2004 году данный формат многостороннего взаимодействия получил существенное развитие. Значительно расширилась тематика дискуссий, которая сегодня охватывает актуальные вопросы обеспечения международной и региональной безопасности, устойчивого развития, создания благоприятных условий для эффективных торгово-экономических связей, активного обмена в культурно-гуманитарной области.

Как отметил глава МИД Туркменистана, в этих условиях, когда мировое сообщество ведет безотлагательную борьбу против новой инфекции, данный формат общения, объединяющий государства Центральной Азии как важного региона планеты и Японию, не может оставаться в стороне от решения острейшей проблемы, с которой столкнулось человечество. В этом контексте нынешний диалог министров иностранных дел дает возможность для обмена мнениями о сложившейся в мире сложной ситуации и путях ее преодоления.

С учетом необходимости разработки глобального ответа на вызовы современности целесообразным является активизация процесса консолидации усилий стран в деле противодействия пандемии.

В связи с этим туркменская сторона выступила также с инициативой разработки в рамках диалога «Центральная Азия + Япония» Программного документа, включающего в себя основные принципы солидарной деятельности государств-участников в борьбе с инфекцией нового типа и конкретные меры, нацеленные на предупреждение и лечение заболеваний, вызываемых ею.

Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана также выразил особую благодарность японской стороне за готовность предоставить грантовый проект в области медицины в рамках программы "Официальной помощи в целях развития" министерства иностранных дел Японии.

Туркменские медики высоко оценивают знания и опыт, полученные в ходе проведения многочисленных многосторонних и двусторонних видеоконференций с ведущими японскими специалистами.

В настоящее время постоянный обмен знаниями и информацией по методам лечения и профилактике инфекционных заболеваний, медицинским технологиям, препаратам и оборудованию, средствам индивидуальной защиты в целях всестороннего задействования механизмов научной дипломатии приобретает огромное значение.

Как известно, за годы партнерства в рамках данного формата страны-участницы определили ряд областей многостороннего взаимодействия, включая такие сферы как безопасность, экономика, культура. Реализация совместных проектов в этих направлениях остается актуальной задачей на ближайшую перспективу.

В рамках совещания министры обменялись мнениями касательно повестки дня предстоящего 8-го совещания диалога «Центральная Азия+Япония». В частности, были обсуждены возможности разработки и принятия Концепции партнерства государств Центральной Азии и Японии в области безопасности, разработки новой Платформы для развития экономического партнерства, подготовки и обсуждения Дорожной карты по вопросам сотрудничества государств-участников в области высоких технологий, а также подготовки Программы сотрудничества между странами-участницами в социально-культурной сфере.