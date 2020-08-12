Cостоялись переговоры главы МИД Туркменистана с и.о.председателя Центробанка Афганистана

12 августа 2020 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с исполняющим обязанности Председателя Центрального банка Исламской Республики Афганистан Аджмалом Ахмади. Встреча прошла в формате видеоконференции.

На повестке переговоров расширение и упрочение взаимовыгодных связей по всем спектрам сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Особо отметив результативность и своевременность предыдущих встреч делегаций двух стран на различных площадках, стороны подтвердили обоюдную готовность и впредь активно развивать эффективное партнерство Туркменистана и Афганистана.

В частности, собеседники акцентировали внимание на необходимости активизации реализации многосторонних и двусторонних проектов, направленных на всестороннюю интеграцию соседнего Афганистана в архитектуру мировой стабильности.

В данном контексте стороны также обменялись мнениями касательно строительства газопровода ТАПИ и линии электропередачи ТАП, также реализацию Лазуритового коридора и др. Как известно, данные проекты регионального значения открывают широкие возможности для экспорта электроэнергии в страны Южной Азии транзитом через Афганистан, расширению транспортно-транзитных узлов, соединенных единым логистическим центром.

Участники встречи констатировали, что успешная реализация данных проектов придадут мощный импульс устойчивому экономическому развитию всего региона, будут содействовать решению вопросов социального и гуманитарного характера, укреплению мира и безопасности. В частности, появится возможность повысить уровень трудовой занятости населения в связи с появлением новых рабочих мест, а также создать соответствующую инфраструктуру энергетического, транспортно-коммуникационного и транзитно-логистического направления.