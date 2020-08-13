Туркменистан и Великобритания устанавливают новые экономические связи

Туркменистан 13 августа 2020 09:10 (UTC+04:00)
Туркменистан и Великобритания устанавливают новые экономические связи

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Великобритания установили новые связи в таких сферах, как креативная экономика, сообщил Trend представитель министерства иностранных дел Великобритании.

Отмечалось, что новые связи были установлены, несмотря на глобальные проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

"Мы стремимся к тому, чтобы глобальное восстановление после коронавируса было экологичным и устойчивым, прокладывая путь для будущего сотрудничества и обмена опытом между университетами Великобритании, научно-исследовательскими институтами и их коллегами в Туркменистане", - говорится в сообщении.

В целом Великобритания продолжает сотрудничать с Туркменистаном в ряде таких областей как энергетика, образование, сельское хозяйство и финансы.

Великобритания продолжает опираться на работу международных организаций в Туркменистане в области прав человека, управления и поддержки местных малых и средних предприятий, добавили в МИД.

"Взаимодействие Великобритании с этими институтами оказалось очень эффективным для улучшения бизнес-среды", - отметили в МИД.

Основными секторами экономики Туркменистана, представляющими интерес для инвесторов Великобритании, являются нефть, газ и химическая промышленность. Кроме того, стороны имеют ряд текущих совместных проектов, в частности в области агротехнологий и энергетики.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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