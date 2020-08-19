Туркменистан и Россия усилят сотрудничество в области безопасности

БАКУ /Trend/ - Президент Российской Федерации Владимир Путин передал в Госдуму на ратификацию соглашение с Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности, состоящее из 11 статей и подписанное в Москве 10 апреля 2003 года, сообщает Trend в среду со ссылкой на информационный ресурс Государственной Думы России.

Согласно информации, соглашение позволяет России и Туркменистану улучшить взаимодействие в сфере безопасности и борьбы с такими угрозами, как международный терроризм, трансграничная организованная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков, а также нелегальная миграция.

В соглашении отмечается, что страны придают приоритетное значение развитию сотрудничества в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, рационального использования природных ресурсов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также стороны содействуют урегулированию региональных конфликтов, затрагивающих их интересы, в том числе в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам.

При этом Россия и Туркменистан осуществляют сотрудничество в области экономической безопасности и для укрепления сотрудничества в этой сфере между странами будет заключено отдельное соглашение.

Отмечается, что соглашение подписано сроком на 10 лет, по истечении которых оно автоматически обновляется на 5 лет.

(Автор: Джейла Алиева)

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