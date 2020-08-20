В Туркменистане одобрен проект конституционного закона

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об одобрении проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Согласно информации, работы по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» в целом завершены.

Постановлением предписано провести обсуждения в регионах, районах и городах страны с представителями, которые примут участие в очередном заседании Халк Маслахаты (Народный совет) Туркменистана.

Затем проект вышеупомянутого закона должен быть представлен заседанию Халк Маслахаты.

Также отмечается, что после одобрения проекта со стороны Халк Маслахаты проект должен быть представлен на рассмотрение Меджлиса Туркменистана (парламент).

Напомним, что ранее глава Туркменистана дал указание учесть любую инициативу граждан, связанную с конституционной реформой.

«Люди должны жить, осознавая, что их мнение всегда имеет важное значение, поэтому ни одна инициатива нашего народа не должна остаться без внимания», - сказал ранее президент Туркменистана.

(Автор: Джейла Алиева)

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