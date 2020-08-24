Туркменистан вывозит граждан чартерными рейсами

БАКУ /Trend/ - В Международный Аэропорт Туркменабада (Туркменистан) прибыли самолеты из Белоруси с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться ранее из-за прекращения авиасообщений, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Отмечается, что в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), все граждане Туркменистана, прибывшие чартерным рейсом из Беларуси, пройдут обязательный двухнедельный карантин.

В свою очередь, как сообщает Информационное агентство Arzuw NEWS, в Туркменистан также прибыл самолет с гражданами Туркменистана из Индии.

Отмечается, что вернувшиеся из Индии также не сумели прибыть в Туркменистан ранее, из-за прекращения авиасообщений, вызванного пандемией коронавируса, они также должны будут провести две недели на карантине.

Напомним, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения вируса.

Так, ранее в стране приняли обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии заражения коронавирусом при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева.)

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