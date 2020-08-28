Турция направит гуманитарную помощь в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Турция направит медицинскую гуманитарную помощь в Туркменистан, сообщили Trend в правительстве Турции.

Гуманитарная помощь будет направлена в рамках соглашения, заключенного между двумя странами и подписанного заместителем министра здравоохранения Турции Эмине Алп Меше и послом Туркменистана в Турции Ишанкули Аманлиевым.

Согласно соглашению, турецкая сторона передаст Туркменистану 20 комплектов аппаратов искусственной вентиляции легких, 500 тысяч комплектов масок N95, 100 тысяч комплектов медицинских масок, 10 тысяч комплектов медицинских комбинезонов и 10 тысяч коробок с таблетками гидроксихлорохина.

Согласно договору, после передачи гуманитарной помощи, медицинское оборудование будет использоваться Туркменистаном для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Отметим, что кроме Туркменистана, Турция также направит гуманитарную помощь Узбекистану.

(Автор: Джейла Алиева.)

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