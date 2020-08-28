МСОП об объектах Туркменистана, которые могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Такие туркменские объекты, как Бадхызский заповедник, гора Копетдаг, Репетекский государственный биосферный заповедник Туркменистана, а также Южное плато Устюрт, могут стать объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили Trend в региональном бюро Международного союза охраны природы (МСОП) по Восточной Европе и Центральной Азии.

В настоящее время Туркменистан имеет три объекта, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, исходя из их культурной значимости. Это Кения-Ургенч, Парфянские Крепости Низа и Государственный историко-культурный парк.

Говоря о сотрудничестве с Туркменистаном, МСОП отметил, что общество охраны природы Туркменистана является членом организации.

"Создание Общества охраны природы Туркменистана в 1968 году ознаменовало начало современной эпохи охраны природы в стране", - подчеркнули в союзе. Там же отметили, что МСОП объединяет самые влиятельные мировые организации и ведущих экспертов в области охраны природы и устойчивого развития.

"К ним относятся государства и правительственные учреждения, крупные и малые неправительственные организации, организации коренных народов, научные и академические учреждения и деловые ассоциации", - добавили в союзе.

(Автор: Джейла Алиева.)

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