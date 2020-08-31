БАКУ /Trend/ - 31 августа 2020 года в Ашхабаде состоялось учредительное заседание Ассоциации «Türkmen alabaý itleri», в котором, в режиме онлайн, также приняли участие ведущие специалисты и кинологи более 10-ти стран. Всего в заседании участвовало около 200 делегатов.

Как известно, 1 мая 2020 года в целях воплощения в жизнь инициативы Президента Туркменистана была создана Ассоциация «Türkmen alabaý itleri».

Согласно повестке дня, в начале заседания участники обсудили вопросы касательно реорганизации Ассоциации, также создание на ее базе Международной Ассоциации «Türkmen alabaý itleri». Данный вопрос был единогласно поддержан всеми участниками заседания.

Выступившие в рамках первой сессии, особо отметили, что создание, а теперь и присуждение международного статуса профильной ассоциации будет способствовать развитию лучших практик и традиций национальной школы собаководства, разведению данной породы на системной научно обоснованной базе, всестороннему применению и развитию передовых методов народной селекции, а также современных достижений мировой науки в данной сфере.

Кроме того, в рамках мероприятия был принят Устав организации и приняты в членство Ассоциации 25 представителей – ведущие специалисты и кинологи из Беларуси, Грузии, Ирана, Китая, России, Турции, Франции, Узбекистана и Украины. Также были избраны состав Исполнительного комитета, Контрольно-ревизионной комиссии Международной Ассоциации «Türkmen alabaý itleri». В ходе сессии единогласным голосованием были учреждены Представительства Ассоциации в Ахалском, Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах и назначены их руководители.

Председателем Исполнительного комитета Международной Ассоциации «Türkmen alabaý itleri», учитывая накопленный опыт и большой вклад в развитие туркменских алабаев, единогласно был избран министр промышленности и строительного производства Туркменистана С.Бердымухамедов, заместителем председателя исполкома был избран собаковод – А.Язмырадов.

Единогласным решением участников было согласовано проведение очередного заседания Международной Ассоциации «Türkmen alabaý itleri» в городе Ашхабад в последней декаде апреля следующего года и ежегодное празднование «Дня Туркменского алабая» в последнее воскресенье апреля.

В рамках мероприятия также состоялась презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Türkmen alabaýy» на арабском языке.

В ходе выступлений были сказаны слова благодарности Президенту Туркменистана за его неустанную заботу и особые заслуги в развитии породы туркменских алабаев.