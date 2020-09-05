«Духовный мир туркмен» - новый труд Президента Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Вышла в свет новая книга Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен», пополнившая уникальную коллекцию произведений главы государства о богатой многовековой истории, культуре и духовном мире туркменского народа.

Книга состоит из 12 разделов, названия которых говорят сами за себя. Рассказывая о высоких принципах гуманизма, возвышенном нраве, преданности Родине, добродетели, присущих туркменскому народу, лидер нации призывает ценить завещанные предками учения и стремиться к всеобщему прогрессу путем мира, добра, заботе друг о друге. Здесь также говорится о важности сохранения гармонии между человеком и природой.

Данное произведение, основанное на исторических фактах, отражает уникальность духовного мира туркменского народа. В нем отдельно говорится о важности укрепления межгосударственных отношений мирным путём, что, как отмечает автор книги, является благородной традицией туркменского народа со времён Огуз хана.

Примечательно, что данное произведение Президента Туркменистана вышло в свет в юбилейный год, когда вся страна отмечает 25-летие постоянного Нейтралитета страны, признанного Организацией Объединенных Наций.

Книга «Духовный мир туркмен» доступна читателям по всему миру, так как она размещена на официальном сайте, посвященном 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана www.neutrality.gov.tm.Текст книги в формате «3D», обогащенный национальными орнаментами в восточном стиле, представлен на сайте.