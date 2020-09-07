ООН поддерживает меры Туркменистана по реагированию на острые инфекционные заболевания

БАКУ /Trend/ - ООН и ее агентства поддерживают меры, принятые в Туркменистане для обеспечения готовности к противодействию и реагирования на острые инфекционные заболевания.



Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе онлайн-встречи по обсуждению прогресса в реализации вышеупомянутого плана Туркменистана, в которой участвовали госпредставители Туркменистана и аккредитованные в стране агентства ООН.

Сообщается, что в ходе встречи постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова подчеркнула, что национальный план обеспечения готовности к противодействию и реагирования Туркменистана на острые инфекционные заболевания отвечает единым международным стандартам.

Глава странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане Паулина Карвовска отметила, что проведение такой встречи позволяет мобилизовать имеющиеся ресурсы для дальнейшей реализации вышеупомянутого плана.

Отметим, что ранее Туркменистан и ООН рассмотрели совместные действия для борьбы с пандемией, а также вопросы ее экономического влияния.

Напомним, что ранее Туркменистан выразил желание открыть в рамках ООН широкий многосторонний диалог по транспортной проблематике с участием всех государств-членов данной организации, специализированных международных структур, мировых финансовых институтов и других заинтересованных сторон.

Отметим, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, и предпринимаются меры для недопущения проникновения этого вируса в страну.

Так, Туркменистан внедрил обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость представить при авиаперелетах справку об отсутствии коронавируса.

(Автор: Джейла Алиева)

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