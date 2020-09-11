Туркменистан – родина нейтралитета
БАКУ /Trend/ - Ежегодно 12 декабря народ Туркменистана широко отмечает национальный праздник – День нейтралитета. С 2017 года эта дата является также и Международным днем нейтралитета, принятым ООН.
Нынешний 2020 год в Туркменистане проходит под девизом «Туркменистан – родина нейтралитета».
Trend представляет Вашему вниманию ролик посвященный данному событию:
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