БАКУ /Trend/ - Ежегодно 12 декабря народ Туркменистана широко отмечает национальный праздник – День нейтралитета. С 2017 года эта дата является также и Международным днем нейтралитета, принятым ООН.

Нынешний 2020 год в Туркменистане проходит под девизом «Туркменистан – родина нейтралитета».

Trend представляет Вашему вниманию ролик посвященный данному событию: