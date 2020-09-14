Туркменистан - ООН: Новый импульс в актуализации глобальной повестки дня

Внешнеполитическая стратегия Туркменистана, отмечающего в декабре нынешнего года 25-летие признания со стороны ООН международно-правового статуса постоянного нейтралитета, насыщается сегодня новым содержанием, направленным на использование уникального потенциала миротворчества и конструктивного взаимодействия по решению актуальных задач современности. Демонстрируя неизменную приверженность фундаментальным принципам мира, безопасности и добрососедского сотрудничества, Туркменистан сегодня последовательно развивает отношения со всеми заинтересованными странами, укрепляет партнёрство в рамках международных организаций. Стратегическим направлением внешней политики Туркменистана и фундаментальной основой для расширения многостороннего взаимодействия является активизация сотрудничества с ООН по всему спектру её деятельности, что формирует условия для успешного выполнения обязательств, вытекающих из нейтрального статуса страны.

Прошедший период со всей очевидностью показал эффективность проводимой нашей страной нейтральной внешней политики, ее соответствие долгосрочным интересам мирового сообщества. Об этом свидетельствует и тот факт, что постоянный нейтралитет Туркменистан впервые в истории международных отношений признан Организацией Объединённых Наций специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1995 года и подтверждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 июня 2015 года. Необходимо также подчеркнуть, что в целях объединения дополнительных усилий со стороны системы Организации Объединённых Наций по формированию традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира, по инициативе Туркменистана 12 сентября 2019 года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2021 года – Годом международного мира и доверия.

Общенациональный девиз 2020 года «Туркменистан – родина нейтралитета» предопределяет выдвижение и реализацию идей и предложений принципиально нового содержания. Они подтверждают непреходящую ценность опыта нейтралитета Туркменистана, накопленного за четверть века с момента признания на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом, нейтралитет как уникальный институт в системе международных отношений демонстрирует свой возростающий потенциал, придавая мощный импульс совместным усилиям мирового сообщества.

Об этом свидетельствуют приоритетные позиции Туркменистана на предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Содержательная основа и концептуальные положения приоритетов охватывают вопросы тесного и эффективного партнерства Туркменистана по консолидации усилий международного сообщества в борьбе с пандемией; по вопросам международной политики, мира и безопасности; по реализации целей устойчивого развитие и международного гуманитарного сотрудничества.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на заседании Кабинета Министров Туркменистана, проведенном по системе цифровой видеосвязи 27 августа 2020 года, особо подчеркнул, что на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Туркменистан озвучит свои приоритетные позиции по ключевым вопросам глобальной повестки дня и представит инициативы по выработке их решения. Говоря об этом, Глава государства отметил, что ряд предложений нашей страны, продвигаемых в интересах всего человечества, получили признание и поддержку международного сообщества.

Следует заметить, что Туркменистан выдвигает свои внешнеполитические приоритеты на предстоящий период, будучи избранным 29 июня нынешнего года в качестве заместителя председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом, Туркменистан в шестой раз избран на этот высокий пост Сообщества Наций, что подчеркивает как высокое доверие со стороны всех государств-участников, так и глубину ответственности за принятие взаимосогласованных и скоординированных решений по вопросам, внесенным в повестку дня мировой политики. За последние годы наша страна также многократно избиралась в состав авторитетных структур и экономических институтов ООН. Многосторонняя дипломатия Туркменистана успешно сочетается с его плодотворной деятельностью как полноправного участника ООН, избранного также в руководящий состав таких крупных органов и учреждений каковыми являются Экономический и Социальный Совет ООН, Комиссия ООН по народонаселению и развитию, Исполнительный Совет ЮНЕСКО, Европейская экономическая комиссия ООН и Бюро Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН, Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии, Комиссия ООН по наркотическим средствам, Исполнительный комитет Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Исполнительный Совет структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и другие.

Здесь уместно отметить, что, 14 марта 2020 года в Ашхабаде была подписана Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединённых Наций на 2021-2025 годы, которая полностью отвечает как первоочередным задачам реализуемых в нашей стране национальных программ, так и Целям устойчивого развития на период до 2030 года. Данный документ призван способствовать дальнейшему взаимодействию между Туркменистаном и ООН по различным направлениям, включая поддержание экономической стабильности и роста, защиту социальных прав населения, совершенствование системы здравоохранения и сохранение экологического баланса.

Как подчеркивается в преамбуле внешнеполитического документа, разработанного и утвержденного под руководством Президента Туркменистана, 75-я юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи является важнейшим событием в деятельности всей системы Организации Объединенных Наций. Она призвана дать объективную оценку роли ООН в современном мире, закрепить ее всеобщее признание в качестве самого авторитетного, легитимного универсального международного форума, несущей опоры существующей системы глобального взаимодействия, гаранта сохранения и поддержания мира и баланса интересов на международной арене, устойчивости сложившейся архитектуры безопасности.

В ходе предстоящей сессии Туркменистан, неизменно выступая за укрепление многосторонних основ международных отношений и мировой экономики на основе универсальных норм международного права, прежде всего, Устава Организации Объединенных Наций, предпримет ряд конкретных практических шагов, нацеленных на укрепление лидирующей и координирующей роли ООН в международных делах. В этой связи Туркменистан продолжит работу по практической имплементации международных инициатив и предложений Президента Туркменистана по решению задач, стоящих в региональной и международной повестке дня. Данные направления глобального взаимодействия отражают всю сложность и взаимосвязанность всего комплекса международной ситуации, которая требует скоординированных действий всех без исключения участников Сообщества Наций. Одновременно они свидетельствуют четко обозначенные подходы Туркменистана как полноправного члена ООН и как вице-председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи к мировым и региональным вопросам современности.

Не случайно, поэтому, в качестве первоочередной задачи в Приоритетах Туркменистана обозначена консолидация усилий международного сообщества в борьбе с пандемией. Как подчеркивается в документе: «Сегодня, когда человечество столкнулось с новой глобальной угрозой – пандемией коронавирусной инфекции, Туркменистан поддерживает скоординированные усилия международного сообщества по борьбе с коронавирусом, политическими и социально-экономическими последствиями его распространения».

Туркменистан принимает самое деятельное участие в рассмотрении и совместном обсуждении сложной ситуации в мире, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, прежде всего в свете тех задач, которые связаны с консолидацией международных усилий по профилактике этого заболевания. В этой связи предполагается, что с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан представит собственный опыт противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая те защитные меры, что были своевременно предприняты с момента возникновения этой новой угрозы, а также разработку национальной стратегии по борьбе с коронавирусом.

Президент Туркменистана выдвигая новые идеи и инициативы по актуальным проблемам современности, неизменно выступает за политико-дипломатическое решение спорных международных вопросов, где ключевое значение имеет концептуальное понятие о единстве и неделимости безопасности. В этой связи в Приоритетах особо отмечено, что Туркменистан приветствует инициативы Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по прекращению огня в ситуациях вооруженного конфликта для борьбы с пандемией, а также укреплению глобального партнёрства на основе разработанных стратегий и планов ООН по противодействию коронавирусной инфекции. В то же время, полагая недопустимым политизировать тему распространения коронавируса, Туркменистан выступил с инициативой активизации многостороннего взаимодействия по линии научной дипломатии, создания всех необходимых условий для системного общения ученых-медиков, экспертов и специалистов в других смежных областях знаний. Главной целью этой идеи является формирование многостороннего профессионального диалога, направленного на тщательное изучение природы происхождения коронавируса нового типа, форм проявления заболеваний, вызываемых этой инфекцией, а также методов их лечения и профилактики.

В целях реализации инициатив Президента Туркменистана, Посольство Туркменистана в Итальянской Республике совместно с государственными учреждениями и медицинским сообществом Италии на постоянной основе проводит комплекс практических мер. В частности, при поддержке Посольства была организованна онлайн видеоконференция с Профессором Риккиарди с участием представителей медицинского сообщества стран Центральной Азии. В ходе данной конференции, участники особо отметили своевременность и целесообразность инициатив Президента Туркменистана, касательно создания совета ученных медиков для обмена опытом и консолидации усилий по борьбе с распространения инфекционных заболеваний.

Кроме того, Посольством была организованна видеоконференция с участием видного Итальянского ученного деятеля Профессора Клеричи, в ходе которой он обменялся опытом с туркменскими специалистами касательно своего открытия в сфере влияния ультрафиолетовых лучей на распространения короновируса в организме человека. Необходимо отметить крайнюю продуктивность упомянутой конференции ведь в ее следствии между ученными были достигнуты новые договоренности о укреплении и развитии имеющегося сотрудничества.

В этой связи весьма важен тот факт, что Туркменистан подчёркивает необходимость совершенствования, либо создания новых многосторонних организационных механизмов, нацеленных на совместную борьбу с пандемией. В данном контексте туркменская сторона выражает свою поддержку инициативу «ACT-Accelerator» и платформу «С-ТАР», призванные обеспечить универсальный доступ к технологиям и разрабатываемым медицинским препаратам в противодействии коронавирусу нового типа, которая была видвинута на платформе ООН.

Приоритетные позиции Туркменистана на предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций включают ряд крупных предложений, выработанных под руководством Главы государства. В частности, предлагается рассмотреть с участием всех заинтересованных государств-участников ООН формирования нижеследующих международных инструментов, которые призваны способствовать достижению значительного уровня консолидации многосторонних усилий:

Специальная программа Всемирной Организации Здравоохранения по изучению генома коронавируса, которая предметно займётся изучением этиологии коронавирусной инфекции, что во многом будет способствовать определению правильных методов лечения заболеваний, вызываемых распространением коронавирусной инфекции, даст ответ на вопросы о способах передачи вируса и его мутации.

Многосторонний механизм Всемирной Организации Здравоохранения по борьбе с пневмонией, основной задачей которого может стать изучение под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения неизвестных форм проявления заболеваний, вызываемых инфекциями нового типа.

Методический центр Всемирной Организации Здравоохранения по лечению и профилактики острых инфекций, призванный усовершенствовать методики и протоколы лечения и профилактики новых инфекционных заболеваний на основе результатов исследований, касающихся природы происхождения новых микроорганизмов и форм проявления заболеваний, вызываемых ими.

Ключевые положения вышеприведенных предложений были обозначены Президентом Туркменистана во время видеоконференции с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, которая состоялась 7 августа 2020 года. Следует отметить, что в самом начале встречи Генеральный директор ВОЗ выразил признательность Президенту Туркменистана за личное содействие успешному развитию плодотворного двустороннего сотрудничества, выстраиваемого на основе взаимного уважения и доверия, за большой вклад в общие усилия в борьбе с распространением в мире коронавирусной инфекции нового типа.

Как подчеркнул Президент Туркменистана, в нашей стране предприняты комплексные меры в борьбе с распространением COVID-19, которые осуществляются в полном соответствии с работой, ведущейся мировой общественностью. Туркменистан также выступил с рядом важных инициатив, направленных на объединение международных усилий в борьбе против коронавируса, которые были встречены с большим интересом и готовностью Всемирной организации здравоохранения всесторонне изучить предложения туркменского лидера и осуществлять совместную деятельность. По итогам состоявшегося обсуждения, Лидер нации дал конкретные поручения руководителям ряда госструктур нашей страны по налаживанию скоординированной работы с соответствующими структурами ВОЗ.

В развитие двустороннего диалога 10 августа 2020 года состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова и министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Н.Аманнепесова с Директором Европейского Регионального Бюро Всемирной организации здравоохранения доктором Хансом Клюге. В рамках конструктивной беседы стороны обсудили широкий спектр двусторонних вопросов, в частности, эффективное сотрудничество Туркменистана с ВОЗ в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа. В качестве практических шагов можно отметить, что 20 августа 2020 года Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана при поддержке региональных и страновых офисов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) провело веб-конференцию, посвященную здоровью детей и подростков во время пандемии COVID- 19. Конференция, в которой приняли участие специалисты здравоохранения из стран Центральной Азии, а также Армении, Азербайджана, Германии, Российской Федерации и Великобритании, была направлена ​​на обмен опытом и обсуждение проблем обеспечения надлежащего медицинского обслуживания детей во время пандемии COVID-19 в Центральной Азии.

Отличительной чертой государственной и политической мудрости Президента Гурбангулы Бердымухамедова является целостное видение и поиск комплексного решения сложнейших вопросов современности, в том числе и те, которые волнуют международное сообщество. В этой связи, одними из стратегических приоритетов государственной политики Туркменистана является обеспечение благоденствия нации в целом и здоровья населения в частности, в тесной связи достижением экологического благополучия и осуществлением защиты окружающей среды.

Особо необходимо отметить взаимное сочетание основных форм и методов направлений дипломатии, в данном случае научно и экологической. Основной принцип научной дипломатии был изложен Президентом Туркменистана в ходе состоявшегося в цифровом формате 4 мая 2020 года саммита Движения неприсоединения. В частности, Глава государства заявил, что «Огромное значение в борьбе с пандемией и её последствиями приобретает тесное взаимодействие между профессионалами. Нужно в полной мере задействовать механизмы научной дипломатии. Она подразумевает постоянный обмен опытом, знаниями и информацией по методам лечения и профилактике заболевания, медицинским препаратам и оборудованию, средствам индивидуальной защиты». В данном контексте, Президент Туркменистана предложил вниманию мирового сообщества идеи о продвижении инструментов научной дипломатии, включая создание международного Совета учёных-медиков. В целях активизации многосторонней деятельности в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа и преодолении негативных последствий пандемии Туркменистан заявил о присоединении к Платформе доступа к технологиям против COVID-19, о создании которой было озвучено 29 мая текущего года Генеральным директором ВОЗ.

В свете вышесказанного, одним из ключевых векторов внешнеполитического курса Туркменистана является развитие многостороннего сотрудничества по стратегическим вопросам международной повестки дня, в том числе касающимся таких актуальных аспектов, как изменение климата, охрана окружающей среды, рациональное природопользование, обеспечение экологической безопасности. Практическое измерение многоплановой деятельности находит свое отражение в принципиальном видении Главы нашего государства основных направлений глобального партнерства по продвижению методов и инструментов экологической дипломатии, прежде всего в рамках ООН и других авторитетных международных организаций. В целях наращивания эффективного партнёрства в этих направлениях проводится масштабная работа и выдвигаются важные инициативы, которые получают широкую поддержку мирового сообщества.

На сегодняшний день Туркменистан является участником 20 международных Конвенций и многосторонних документов в области экологии. Это способствует формированию прочной правовой базы для дальнейшего налаживания плодотворного взаимодействия по вышеназванным направлениям на национальном, региональном и глобальном уровнях. Только в нынешнем году наша страна присоединилась к 4 международным документам по охране окружающей среды.

В настоящее время ведется деятельная работа в рамках реализации инициатив и предложений Президента Туркменистана, важной частью стала разработка проекта Концепции Специальной программы ООН для региона Аральского моря. Как ожидается, проект документа по созданию данной Специальной программы будет рассмотрен в рамках очередной сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), предстоящей в мае 2021 года. Также МИД Туркменистана совместно с соответствующими государственными учреждениями страны подготовлен проект Концепции новой Каспийской экологической программы. Данный документ предлагается обсудить в ходе предстоящей встречи государств-членов Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Реализуя принципы постоянного нейтралитета, Туркменистан уделяет особое внимание выполнению международных обязательств и национальных правовых актов в сфере экологии. Для проведения соответствующей деятельности на системной основе в настоящее время предполагается создание Рабочей группы по экологическим вопросам. Это станет частью широкого комплекса конкретных практических шагов, нацеленных на укрепление международно-правовой базы внешней политики и дипломатии Туркменистана.

Резюмируя вышесказанное, следовало бы подчеркнуть, что внешняя политика как система отстаивания национальных интересов на мировой арене сегодня одновременно обретает глобальные очертания, отражая совместный поиск на уровне ООН оптимальных решений по противодействию глобальным вызовам и угрозам, в то же время локализуя эффективные меры по защите национальных интересов государств, обеспечению регионального мира и безопасности. Это также предполагает минимизацию рисков, связанных с проблемами экологического, техногенного характера, распространением инфекционных заболеваний, распределением и потреблением невосполняемых ресурсов планеты и обеспечения благополучия человечества в целом.

Исходя из такого видения, Туркменистан стремится к эффективному и рациональному использованию оправдавших себя на практике инструментов и механизмов международного диалога. При этом внешнеполитическая стратегия Туркменистана предполагает полноценную реализацию потенциала общепризнанного нейтрального статуса, а также колоссальный ресурсный потенциал и преимущества географического расположения страны.

КОМЕКОВ Тойли Бабаевич,

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Туркменистана

в Итальянской Республике