Туркменистан изучает влияние Аральского кризиса

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане будет построен научно-клинический центр вирусологии, бактериологии и эпидемиологии, целью которого является изучение негативного влияния последствий Аральского кризиса, сообщает Trend во вторник со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что научно-клинический центр поможет изучить влияние Аральского кризиса на природную среду региона и здоровье населения, а также изучить вопросы снижения этого воздействия и профилактики вызванных им заболеваний.

Проблемам Аральского моря в Туркменистане уделяется особое внимание.

Отметим, что Туркменистан 10 апреля 2020 года принял участие в заседании по улучшению водной и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.



Помимо этого, в августе 2019 года в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН состоялась презентация Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).



Напомним, что созданный в девяностые годы прошлого столетия при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Международный фонд спасения Арала (МФСА) нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшению экологической обстановки в районе Приаралья. МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

(Автор: Джейла Алиева)

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