В Ашхабаде состоялся международный медиафорум, посвященный 25-летию нейтралитета Туркменистана

В Ашхабаде 16 сентября 2020 года прошел международный медиафорум, посвященный 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и избранию страны вице-председателем предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Мероприятие, прошедшее в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана, также транслировалось в формате видеоконференции.

На встрече, организованной Туркменской стороной совместно с Азиатско-Тихоокеанским вещательным союзом (ABU), приняли участие представители ряда ведомств республики, дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованные в Туркменистане, руководители иностранных и национальных СМИ, а также более 300 корреспондентов информационных агентств из 68-ти стран мира.

В ходе форума участниками был отмечен статус нейтралитета центрально-азиатской республики, а также ее роли в продвижении международного сотрудничества.

Все выступавшие отметили успешность проводимой политики главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, которая на протяжении многих лет стала для туркменского народа результатом благополучной жизни и созидательной деятельности.

К примеру, Ибрагим Эрен, исполняющий обязанности президента Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU), Генеральный директор и председатель Турецкой телерадиовещательной корпорации TRT отметил в своем выступлении, что страна с самого начала своего пути избрала курс нейтралитета для продвижения глобального мира и стабильности, а также для укрепления значимости сосуществования и устойчивого развития.

В ходе своего выступления президент Европейского института перспектив и безопасности Эммануэль Дупйи обратил внимание участников на важную роль нейтралитета республики в регионе, который может стать источником консолидации стран центрально-азиатского региона и своего рода площадкой для ускорения интеграции.