Россия передала Туркменистану тест-системы для диагностики коронавируса

БАКУ /Trend/- Россия передала Туркменистану 690 наборов тест-систем для диагностики коронавируса.

Как сообщает Trend со ссылкой на онлайн-радио «Голос СНГ», об этом сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Сообщается, что Россия передала Туркменистану тест-системы на 69 тысяч исследований, с целью повышения уровня готовности на случай появления коронавирусной инфекции в стране.

Напомним, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения вируса.

Так, ранее в стране приняли обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии заражения коронавирусом при посадке на авиарейс.

Отметим, что ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности реагирования на COVID-19.

Было отмечено, что в настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Помимо этого, Туркменистан, совместно с учреждениями системы ООН, приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva