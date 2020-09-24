В Баку отметят День Независимости Туркменистана (ФОТО)

Туркменистан 24 сентября 2020 17:15 (UTC+04:00)
В Баку отметят День Независимости Туркменистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках празднования 29-летия Независимости Туркменистана, а также в целях расширения и укрепления культурно-гуманитарных связей между братскими Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Баку будут проведены ряд совместных праздничных мероприятий.

В частности, по случаю национального праздника Туркменистана 27 сентября 2020 года в 19:10 в эфире Государственного культурного телеканала Азербайджана «Mədəniyyət TV» будет транслироваться праздничный концерт. В концертную программу включены выступления известных артистов Туркменистана, представляющие как академическое, так и народное искусство, красочные выступления хореографических коллективов и фольклорных ансамблей.

Также, туркменские зрители получат возможность ближе познакомиться с богатой самобытной культурой азербайджанского народа посредством выступлений известных деятелей культуры и искусств Азербайджана, которые будут транслироваться в эфире государственного культурного телеканала Туркменистана.

Приглашаем всех желающих насладиться праздником музыки!

В Баку отметят День Независимости Туркменистана (ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметят День Независимости Туркменистана (ФОТО) - Gallery Image
В Баку отметят День Независимости Туркменистана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку отметят День Независимости Туркменистана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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