Заседание Народного Совета Туркменистана прошло на высоком организационном уровне

БАКУ /Trend/ - 25 сентября 2020 года состоялось наивысшее общенациональное собрание Туркменистана – заседание Народного Совета Туркменистана. Ввиду нынешней эпидемиологической ситуации в мире, участники Национального Совета Туркменистана, находящиеся в велаятах страны, приняли участие в заседании, организованном в Ашхабаде, посредством видеоконференции.

В очередном заседании Народного Совета Туркменистана под председательством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова приняли участие председатель Меджлиса, заместители председателя Кабинета министров, руководители министерств и профильных ведомств, члены общественных организаций, старейшины, представители различных секторов, студенческая молодёжь, представители средств массовой информации.

Являясь высшим представительным органом народной власти, Халк Маслахаты предусматривает внедрение в сферы государственного строительства опыта туркменского народа, накопленного им за многовековую историю, и участие широких слоев населения в принятии наиболее важных общественно-политических решений, способствуя тем самым достижению концептуальных целей и единству. Это исходит из таких благородных традиций предков, как проведение всенародных собраний, на которых полномочными представителями общин решались наиболее значимые политические, экономические, военные вопросы и соблюдались общепризнанные демократические принципы.

У очередного заседания Народного Совета Туркменистана насыщенная повестка дня. В ходе него рассматривались ключевые направления успешной реализации исторических и долгосрочных программ в новый период развития независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, а также важные темы, связанные с социально-экономическим ростом государства в 2021 году. Помимо этого, рассматривались конституционные реформы, нацеленные на развитие работы представительных учреждений в области законодательной власти. Приняты соответствующие документы Народного Совета Туркменистана.

Состоялось историческое выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Глава государства отметил, что в результате проделываемых работ для населения созданы социально-бытовые условия в соответствии с международными стандартами. Эти достижения достигнуты в результате сплочённости, трудолюбия и возвышенного нрава народа.

Также в ходе очередного заседания Народного Совета Туркменистана обширно говорилось о конституционных реформах, являющихся свидетельством приверженности демократическим нормам, международному сотрудничеству, что обусловлено достижениями общества.

Народный Совет присоединился к системе государственных учреждений, осуществляющих функции в области законодательства. Таким образом, на пути к созданию двухпалатной системы представительного законодательного учреждения государственного правления было озвучено предложение по учреждению Национального Совета Туркменистана, а его Палаты было предложено именовать в качестве Халк Маслахаты и Меджлиса. Это предложение было единогласно принято.

В ходе очередного заседания Народного Совета Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Конституционный закон очередного заседания Народного Совета Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана».

Осуществление конституционных реформ нацелено на обеспечение благополучной и счастливой жизни туркменского народа и является одним из важных шагов на пути дальнейшей демократизации государства.

Начиная с первых дней своего суверенного развития, Туркменистан провозгласил нейтральность государства с учетом национальных и международных интересов в мировой политике, а также строго придерживаясь принципов добрососедства, взаимоуважения и равноправия осуществляет внешнюю политику, нацеленную на поддержание всеобщего мира, безопасности и процветания.

Здесь особо отмечена необходимость укрепления многостороннего сотрудничества Туркменистана с такими авторитетными международными организациями, как Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, Содружество Независимых Государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движение Неприсоединения, Организация Исламского сотрудничества. Наращивание связей со странами Азии и Тихоокеанского региона, государствами Ближнего и Среднего Востока, европейского и американского континентов также отмечено среди приоритетных задач страны.

Президент также подчеркнул значимость стратегического сотрудничества Туркменистана и Организации Объединенных Наций. В данном контексте было отмечено, что инициативы страны, выдвинутые в области водной, энергетической и транспортной дипломатии, поддерживаются мировым сообществом и способствуют укреплению международного авторитета Туркменистана. Глава туркменского государства констатировал, что провозглашение по инициативе Туркменистана 2021 года Международным годом мира и доверия, в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в свою очередь, демонстрирует всему миру усилия страны, направленные на установление всеобщего мира и дружбы, и это стало очередной исторической вехой в укреплении значимости нейтрального статуса государства.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что обретение Туркменистаном статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации обеспечит стране слаженное развитие национальной экономики, укрепление позиции во внешнеторговых отношениях, интенсификацию многостороннего сотрудничества, включая активное привлечение иностранного капитала.

Ввиду общемировой ситуации обеспечение экологической безопасности в бассейне Аральского моря также стало отдельной темой повестки дня заседания.

Президент Туркменистана также констатировал, что распространение в 2020 году особо опасного заболевания – нового вида коронавируса, неблагоприятно воздействовало на экономики стран мира, и, несмотря на продолжающуюся сложную социально-экономическую ситуацию в мировом масштабе, экономика страны сохранила свое стабильное развитие.

В Туркменистане более 70-ти процентов государственного бюджета направлено на социальную сферу. В данном контексте в своем выступлении Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в рамках реализации «Программы социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы» реализуется огромная работа во всех сферах национальной экономики. В частности, ведется работа по всестороннему развитию национальной системы образования, наращиванию ассортимента импортозамещающей продукции, расширению показателя национальной энергетической продукции на мировом рынке, широкому внедрению инновационных технологий во все сферы экономики, увеличению экспорта товаров текстильной промышленности, созданию конкурентоспособных макроструктурных транспортно-логистических систем. В данном направлении определены также другие существенные задачи по развитию приоритетных отраслей экономики.