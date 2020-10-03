В МИД Туркменистана состоялось заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря

3 октября 2020 года в Министерстве иностранных дел состоялось заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря в обновленном составе, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Как известно накануне в ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана, глава государства подписал Постановление в соответствии, с которым утвержден состав Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря.

В заседании приняли участие соответствующие Заместители Председатели Кабинета Министров, руководители ряда министерств и профильных ведомств Туркменистана.

Согласно поручению Президента Туркменистана в ходе заседания обсуждались кардинальные вопросы, связанные с подготовкой к Шестому саммиту глав прикаспийских государств который должен состояться в Туркменистане.

Выступая на совещании, Заместитель Председателя Кабинета Министров, глава МИД Туркменистана Р.Мередов отметил, что под четким руководством Президента Туркменистана, страна неизменно занимает инициативную позицию по выработке сбалансированных решений вопросов Каспия. Было отмечено, что Туркменистан сыграл важную роль в развитии договорно-правовой базы сотрудничества на Каспийском море и данный процесс продолжается в сотрудничестве со всеми прикаспийскими странами в рамках международного права, с учетом экологической составляющей.

Так, Министр упомянул о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году в Актау, разработка проекта которого была начата в Туркменистане еще в 2002 году. Он подчеркнул, что Туркменистан и далее приложит все необходимые усилия по продвижению взаимовыгодного сотрудничества на Каспии на принципах взаимного уважения. Это касается всех направлений – экономики, экологии, безопасности, транспорта и других. При этом в соответствии с экологической дипломатией страны следует уделить особое внимание вопросам изменения климата, развитию деятельности в рамках зеленой экономики.

Глава МИД заявил о необходимости тщательной подготовки к Шестому саммиту глав прикаспийских государств. Он озвучил приоритетные направления работы в этом контексте. Помимо ответственного подхода к вопросам организационного характера, необходимо тщательно подготовится к разработке соответствующих правовых и экономических механизмов для расширения базы и спектра сотрудничества отметил он.

Туркменистан намерен продолжить активную деятельность в данной связи в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе, упрочения отношений дружбы, добрососедства и широкого взаимодействия между прибрежными государствами и их народами.