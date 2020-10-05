В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству с международными организациями в области здравоохранения

БАКУ /Trend/ - 5 октября 2020 года в министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству Туркменистана с международными организациями в области здравоохранения.

В фокусе брифинга было подписанное на днях Постановление президента Туркменистана, в соответствии с которым министр здравоохранения и медицинской промышленности уполномочен подписать с туркменской стороны «План закупки вакцин и оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы в рамках «Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ в отношении обеспечения услуг по закупке», подписанного 28 августа 2015 года.

На брифинге приняли участие руководители и представители министерств иностранных дел, здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также главы дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, представители национальных и зарубежных средств массовой информации.

Открывая брифинг, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиев отметил особую значимость расширения международного сотрудничества Туркменистана в области здравоохранения.

В ходе своего выступления министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Н.Аманнепесов озвучил высокие показатели деятельности системы здравоохранения в рамках реализации Национальной программы иммунизации, финансируемой правительством. Он добавил, что «многолетняя практика стабильного финансирования в стране позволила построить сильную систему иммунизации».

Глава представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд дала высокую оценку сотрудничеству с Туркменистаном в области здравоохранения, в частности по защите здоровья детей. Госпожа Вейганд отметила, что «Туркменистан является лидером в регионе и в мире по поддержанию почти всеобщего уровня вакцинации».

В своем обращении глава странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане г-жа Паулина Карвовска рассказала о высокой результативности сотрудничества Туркменистана с ВОЗ, а также другими международными партнёрами и донорами.

Эту тему продолжил Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза в Туркменистане Диего Руиз Алонсо который отметил, что Брюссель придает большое значение сотрудничеству по линии здравоохранения и поддерживает реализацию превентивных планов и программ Туркменистана в области здравоохранения в условиях глобальной пандемии.

В свою очередь, ректор Государственного Медицинского университета Туркменистана имени М.Гаррыева Н.Мыратназарова отметила, что «за последние годы Туркменистан достиг весомых результатов, ведя непрерывную и обширную работу в области иммунизации и эффективного использования научно-доказательных подходов в области охраны здоровья населения».

Правительство Туркменистана значительно повысило финансирование иммунизации населения. Страна привержена долгосрочному сотрудничеству с ООН и её специализированными агентствами. В этом контексте, взаимодействие страны с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) обусловлено эффективным претворением в жизнь на национальном уровне совместных программ и планов, нацеленных на совершенствование мер в области здравоохранения, включая систему социальной защиты на пути к достижению Целей Устойчивого Развития.

В рамках мероприятия состоялось подписание «Плана осуществления закупок вакцин и оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы в рамках стандартного «Меморандума о взаимопонимании о предоставлении услуг по закупкам между Правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ, Детским фондом Организации Объединенных Наций», подписанного 28 августа 2015 года».

Данный документ подписали с туркменской стороны министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Н.Аманнепесов, а со стороны ЮНИСЕФ - Глава представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд.