Туркменистан и Афганистан привержены развитию двусторонних связей по всему спектру сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 27 октября 2020 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева с Главой Администрации Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Шакиром Каргаром в режиме видеоконференции.

В ходе конструктивного диалога был подчеркнут высокий уровень туркмено-афганских связей, основанных на принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия. Было отмечено, что высшее руководство Туркменистана уделяет особое значение развитию всесторонних связей с соседствующими странами, в частности с Афганистаном.

Заместитель главы МИД Туркменистана отметил, что туркменская сторона всецело приветствует усилия Правительства Афганистана по восстановлению мира и стабильности в стране, и стремится оказывать необходимое содействие в процессе примирения и интеграции в рамках своего нейтрального статуса. Подчёркнута готовность Туркменистана предоставить свое политическое пространство для проведения мирных переговоров между ответственными силами Афганистана.

Туркменистан твердо выступает за мирное политическое урегулирование ситуации в Афганистане и предлагает использовать весь потенциал политико-дипломатических средств для достижения конкретных результатов. Осознавая, что процесс политического развития тесно связан с экономическим ростом и гуманитарной составляющей, туркменская сторона активно инициирует и продвигает ряд значимых проектов с участием Афганистана.

В этом контексте Ш.Каргар, особо подчеркнул огромный вклад Туркменистана в социально-экономическое восстановление Афганистана и интеграцию афганского народа в мировое русло развития. Строительство газопровода ТАПИ, линии электропередачи ТАП, развитие железнодорожного сообщения, реализация «Лазуритого коридора» и других инфраструктурных проектов социального, экономического и промышленного характера являются наглядным примером приверженности двух стран расширению сотрудничества. В свою очередь, все это призвано оказывать благоприятное воздействие на безопасность, стабильность и развитие всего региона.

Между Туркменистаном и Афганистаном существует солидный пакет двусторонних документов, регламентирующих стратегическое партнерство сторон в сфере транспорта, коммуникаций, энергетики, строительства, науки и образования и многого другого. Данная правовая база сотрудничества была дополнена рядом двусторонних и многосторонних актов, подписанных в сентябре и октябре текущего года.

В рамках встречи была выражена необходимость продолжать слаженную работу на пути к реализации совместных проектов геополитической и геоэкономической важности, с активным участием государственных и частных структур двух стран.

В ходе содержательной беседы, высказана обоюдная заинтересованность в активизации контактов представителей профильных ведомств Туркменистана и Афганистана для полномасштабной и своевременной реализации перспективных проектов.

Стороны подтвердили приверженность развитию двусторонних связей по всему спектру сотрудничества.