Президент Туркменистана выступил с видеообращением на Международном форуме по Северному Экономическому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - 30 октября 2020 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с видеообращением на Международном форуме по Северному экономическому сотрудничеству, который прошел в Сеуле в формате видеоконференции.

В работе Форума в дистанционном режиме приняли участие главы государств, видные политические деятели, представители академических кругов, руководство министерств и ведомств торгово-экономического блока, здравоохранения, образования, связи и высоких технологий, представители неправительственных организаций и частного сектора Узбекистана, Казахстана, России, Монголии, Республики Корея и ряда других стран.

В ходе своего видеообращения к участникам Форума, Президент Туркменистана отметил, что рассматривает данное мероприятие как своевременную инициативу, нацеленную на долгосрочное развитие международного экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества в Евразии.

Глава государства поделился своим видением создания новых планов и стратегий комплексного развития на Евразийском континенте и добавил, «мы в Туркменистане называем это возрождением Великого Шёлкового пути, подчеркивая тем самым историческую преемственность уникального характера взаимоотношений между живущими здесь народами и расположенными вдоль него государствами». Было подчёркнуто, что данный формат призван содействовать геоэкономическим процессам по линиям Восток-Запад и Юг-Север.

В ходе своего выступления Президент Туркменистана особо подчеркнул значимость диверсификации сотрудничества на региональном и международном уровне. Он рассказал о результативности туркмено-корейских отношений, привел в пример ряд совместных проектов в области нефтегазовой и газохимической промышленности при активном участии корейских компаний.

Среди основных тем обсуждения на данном Форуме были перемены, вызванные коронавирусной пандемией и дальнейшее продвижение северного экономического сотрудничества. В этом контексте важно отметить, что под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан выступает за конструктивное международное сотрудничество и призывает к задействованию механизмов научной дипломатии для укрепления взаимодействия по линии здравоохранения и научных исследований между странами мира.