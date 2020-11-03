В Туркменистане рассмотрен план совместных действий с ЮНЕСКО на предстоящее время

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане рассмотрен план совместных действий с ЮНЕСКО на 2021-2023 годы.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, план был рассмотрен в ходе встречи Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Отмечалось, что на сегодняшний день завершается работа по подготовке номинации включения столицы Туркменистана - Ашхабада в Сеть творческих городов ЮНЕСКО.

Сообщается, что в настоящее время в Туркменистане активизировалась работа в целях укрепления международной правовой базы по линии науки, образования и культуры. В данном аспекте ведётся работа над вопросами, связанными с присоединением Туркменистана к Конвенциям ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, а также о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию.

Согласно информации МИД, Туркменистан придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО. Об этом свидетельствуют регулярные встречи, проводимые в рамках различных региональных и международных платформ.

Также, в ходе встречи был рассмотрен вопрос внесения ряда туркменских ремесел в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что Туркменистан может принять участие в реализации проектов ЮНЕСКО, связанными с цифровыми технологиями.

Отметим, что ранее, 11 мая 2020 года, Туркменистан и ЮНЕСКО обсудили реализацию и мониторинг Целей устойчивого развития (ЦУР) в стране.

Также напомним, что 16 июля 2015 года стороны подписали Рамочное соглашение о создании целевого фонда Туркменистан - ЮНЕСКО. Согласно этому документу, поддержание мира, налаживание межкультурного диалога, развитие образования, сохранение культурного наследия и сближение культур является основными направлениями сотрудничества.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Юсиф Агаев)

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