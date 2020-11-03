Делегация Туркменистана провела переговоры с участниками Межафганского мирного диалога

БАКУ /Trend/ - 2 ноября 2020 года находящаяся в столице Катара г.Дохе делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел провела встречи с участниками межафганских мирных переговоров, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В частности, в ходе встречи с представителями движения «Талибан», входящими в состав делегации на переговорах, с туркменской стороны было отмечено, что Туркменистан поддерживает межафганские переговоры о восстановлении мира в Афганистане, и выражает убежденность в эффективности дипломатических и политических инструментов, а также готов оказывать содействие переговорному процессу в рамках заявленных ранее инициатив.

При этом Туркменская сторона активно сотрудничает с региональными и международными структурами для продвижения мира, стабильности и социально-экономического роста в Афганистане.

Осознавая значимость таких сфер экономики, как энергетика, транспорт, связь и коммуникации для всестороннего развития Афганистана, Туркменистан активно работает над продвижением ряда крупных международных инфраструктурных проектов, реализуемых в настоящее время с участием двух соседних стран и государств Южной Азии. В первую очередь речь идет о строительстве газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сооружение железнодорожных магистралей из Туркменистана в Афганистан.

Стороны выразили надежду на продвижение дружественного диалога нацеленного на обеспечение благополучия Афганистана и его народа.

Встреча прошла в конструктивной и деловой атмосфере.