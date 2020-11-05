Гендиректор ЮНЕСКО в следующем году посетит Туркменистан

БАКУ /Trend/ - В 2021 году ожидается официальный визит генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле в Туркменистан, сообщает Trend в четверг со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Об этом говорится в новом Плане действий на 2021-2023 годы между Туркменистаном и ЮНЕСКО, рассмотренном на первом заседании Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Кроме того, предусматривается реализация сторонами множества проектов в областях культуры, образования, науки, спорта, молодёжной политики и т.д.

Также напомним, что завершается работа по подготовке номинации Ашхабада на включение в Сеть творческих городов ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что Туркменистан может принять участие в реализации проектов ЮНЕСКО, связанных с цифровыми технологиями.

Отметим, что в мае 2020 года Туркменистан и ЮНЕСКО обсудили реализацию и мониторинг в стране Целей устойчивого развития.

Напомним, что 16 июля 2015 года стороны подписали Рамочное соглашение о создании целевого фонда "Туркменистан - ЮНЕСКО". Основными направлениями сотрудничества, согласно этому документу, являются поддержание мира, налаживание межкультурного диалога, развитие образования, сохранение культурного наследия и сближение культур.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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