Туркменистан выступает за многовекторное сотрудничество с участием Содружества Независимых Государств

БАКУ /Trend/. - Шестого ноября 2020 года состоялось заседание Совета Глав Правительств Содружества Независимых Государств в режиме видеосвязи, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе заседания стороны обсудили широкий круг вопросов представляющих взаимный интерес. Рассмотрены политические, экономические, культурно-гуманитарные аспекты совместной деятельности. Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов четко изложил стратегическое видение взаимодействия Туркменистана в рамках Содружества Независимых Государств в качестве ассоциированного члена.

В этом контексте было подчёркнуто, что Туркменистан выступает за многовекторное сотрудничество и призывает объединять усилия для достижения конкретных результатов в социальной сфере, по региональной экономической интеграции и расширении транспортно-транзитных коридоров по линиям Север-Юг и Восток-Запад, развитии межкультурного диалога. Отмечалась значимость запланированных мероприятий на 2021 год, объявленный Годом архитектуры и градостроительства в СНГ по инициативе Президента Туркменистана.

Также подчёркнуто, что Туркменистан всецело поддерживает меры по минимизации негативных социально-экономических последствий, вызванных глобальной пандемией. В этой связи выделены инициативы Президента Туркменистана по созданию эффективных механизмов совместного противодействия распространению опасных инфекционных заболеваний. Отмечена значимость усиления всесторонней кооперации, в частности в постпандемический период.

На нынешнем заседание Совета Глав Правительств СНГ также подтверждена приверженность Туркменистана партнёрству по линии межрегионального и приграничного сотрудничества. «Туркменистан выступает убежденным сторонником укрепления и расширения данного сегмента партнерства», отметил заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов.

Ключевые направления сотрудничества на ближайший период были отражены в подписанных по итогам заседания соответствующих документах.

(Редактор: Наталья Кочнева)