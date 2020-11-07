Туркменистан уделяет особое значение культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ

БАКУ /Trend/ - На заседании Совета Глав Правительств Содружества Независимых Государств, прошедшем в формате видеоконференции 6 ноября выступил заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

«Культурно-гуманитарная сфера остается прочной и надежной скрепой государств и народов СНГ», - отметил вице-премьер. В этом контексте выражена заинтересованность туркменской стороны в продолжении тесного сотрудничества по линии образования, науки, культуры и спорта.

Туркменистан, будучи нейтральной страной, выступает за продвижение межкультурного диалога. В прошлом году в период своего председательства в СНГ Туркменистан стал центром важных мероприятий, среди которых Форум творческой и научной интеллигенции.

Говоря о значимости спорта и его роли в укреплении мира и взаимопонимания между народами, Р.Мередов отметил значимость решения об Играх стран СНГ, принятого в октябре 2019 года, и выразил готовность туркменской стороны оказывать практическое содействие в организации спортивных соревнований.

В этой связи стоит отметить важность Решения о плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ на 2021-2022 годы, принятого по итогам сегодняшнего заседания.

(Редактор: Наталья Кочнева)