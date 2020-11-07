Туркменистан поддерживает укрепление экономического сотрудничества на пространстве СНГ и за его пределами

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Совета Глав Правительств Содружества Независимых Государств, прошедшем в формате видеоконференции выступил заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов.

В ходе своего выступления, вице-премьер отметил, что Туркменистан выступает за укрепление торгово-экономических связей на пространстве СНГ с выходом на сопредельные зоны. В этом контексте, он подчеркнул значимость Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года, содержание которой во многом основывается на подходах и принципах, заложенных в основу Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, разработанной по инициативе Туркменистана, и принятой на заседании Совета Глав государств Содружества в Ашхабаде в октябре 2019 года.

Было отмечено, что руководство Туркменистана выступает за активное взаимодействие по созданию и реализации совместных проектов в таких приоритетных областях как торговля, промышленность, топливно-энергетический комплекс, электроэнергетика, транспорт и коммуникации. Р.Мередов добавил, что такого рода проекты не должны ограничиваться только пространством СНГ, «а быть ориентированы на сопредельные зоны, обеспечивая, тем самым, устойчивые позиции на евразийском экономическом и инвестиционном пространстве на долгосрочную перспективу».

Особый акцент был сделан на разрешении транспортной проблематики. Р.Мередов напомнил, что Президент Туркменистана является инициатором ряда важных инициатив по формированию транспортно-логистических хабов в регионе Центральной Азии и Каспийского бассейна. Туркменистан активно работает над развитием мультимодальных транспортно-транзитных коридоров, что призвано оказывать благоприятное воздействие на восстановление торгово-экономических связей на региональном и международном уровне, в частности в пост пандемический период.

В ходе заседания был также выражен интерес туркменской стороны в развитии сотрудничества по таким направлениям, как агропромышленный комплекс, машиностроение, нефтегазопереработка, здравоохранение и фармацевтика, и сфера услуг. В этой связи отмечена значимость совместной деятельности на 2021 год, который объявлен Годом архитектуры и градостроительства в СНГ по инициативе Президента Туркменистана.

(Редактор: Наталья Кочнева)