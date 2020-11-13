В Баку подвели итоги конкурса рисунков юных художников, посвящённого 25-летию нейтралитета Туркменистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках празднования 25-летия статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, а также в целях расширения и укрепления культурно-гуманитарных связей между братскими Туркменистаном и Азербайджанской Республикой Посольством Туркменистана в Баку совместно с Азербайджанской Государственной академией художеств был организован конкурс рисунков среди юных художников в возрасте от 7 до 16 лет на тему: «Туркменистан и Азербайджан - мост дружбы».

По правилам, в конкурсе принимали участие рисунки юных художников от 7 до 16 лет включительно. Произведения юных художников, исполненные в любом жанре изобразительного творчества, в готовом для экспонирования виде надо было переслать по почте до 20 октября.

Для участия в конкурсе были направлены свыше 60 работ юных художников. Работы разнообразны по художественным достоинствам, технике исполнения, но все они объединены любовью к изобразительному творчеству, к красоте окружающего мира и дружбе. В своих работах юные художники искренне и непосредственно рассказали о мире на планете и стремлении сохранить его, о дружбе между Туркменистаном и Азербайджаном, об исторической и культурной общности двух братских народов.

Компетентное жюри, состоящее из известных Азербайджанских художников определило четырёх победителей следующим образом: первое место - Алиев Азиз («Həmrəylik»), второе место Казимли Садагат («Türkmən gəlini»), третье место Садыгов Зия («Oğuz elinə salam olsun!»), четвертое место Алиева Нармин («Dostluq»).

13 ноября 2020 года в здании Посольства Туркменистана в Баку с участием руководства Азербайджанской Государственной академии художеств состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса. Победившие в конкурсе юные талантливые художники были награждены от имени Посольства Туркменистана дипломами и ценными подарками.

Лучшие работы юных художников наряду с работами победителей в экспозиции, выставлены в здании Посольства Туркменистана в Баку.

Такие конкурсы способствуют взаимному обогащению детей, более глубокому познанию друг друга и культуры двух братских стран. Туркменистан и Азербайджан связывают глубокие исторические и культурные узы, прекрасные традиции взаимопонимания и уважения.

(Редактор: Наталья Кочнева)