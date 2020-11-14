В Туркменистане продолжаются меры для недопущения проникновения коронавируса в страну

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане предпринимаются меры для недопущения проникновения коронавируса в страну.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Он отметил, что особый контроль установлен на государственной границе, где введены соответствующие ограничения. Усилен надзор за состоянием здоровья граждан, налажена скоординированная деятельность всех профильных служб.

Также в средних и высших учебных заведениях, детских садах, на предприятиях и в ведомствах, других общественных местах регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия. В достаточных объёмах закуплены необходимые медикаменты и расходные материалы, медицинское оборудование, диагностические и иные средства.

Президент сказал, что на постоянной основе осуществляется обмен опытом с другими государствами, поддерживается тесное сотрудничество с ООН и её структурными подразделениями, Всемирной организацией здравоохранения.

Глава государства отметил, что в результате проведённых профилактических мероприятий до настоящего времени в стране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.

(Автор: Джейла Алиева)

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