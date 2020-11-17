Состоялась 16-ая Министерская встреча в формате «Центральная Азия – Европейский Союз»

Туркменистан 17 ноября 2020 17:37 (UTC+04:00)
Состоялась 16-ая Министерская встреча в формате «Центральная Азия – Европейский Союз»

БАКУ /Trend/ - 17 ноября 2020 года Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в работе 16-ой Министерской встречи «Центральная Азия – Европейский Союз» прошедшей в формате видеоконференции.

В заседании также приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, Вице-президент Европейской комиссии, а также Комиссар Европейского союза по международному сотрудничеству.

В ходе встречи участники обсудили ряд ключевых вопросов политического, экономического и гуманитарного характера с учетом интересов обоих регионов и выразили приверженность партнерству, нацеленному на поддержание мира, безопасности, всеобщих прав человека и устойчивого развития при полном соблюдении международного права.

Особо обсуждалось сотрудничество по преодолению пандемии COVID-19 и её социально-экономических последствий. В этом контексте подчёркнута значимость содействия ЕС странам Центральной Азии.

Выступая на заседании, Министр иностранных дел Туркменистана отметил результативность партнёрства между странами ЦА, ЕС и Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Было отмечено, что соответствующая региональная программа, финансируемая ЕС, нацелена на укрепление устойчивости систем здравоохранения стран ЦА на ближайшую перспективу. В этом контексте, Р.Мередов призвал к расширению сотрудничества между странами ЦА, ЕС и ООН по ключевым направлениям.

Также в ходе заседания была изложена позиция Туркменистана касательно реализации Стратегии ЕС для Центральной Азии. Глава МИД Туркменистана предложил конкретизировать действия по практической реализации данной Стратегии, включая разработку Дорожной карты сотрудничества на 2021 год. Среди приоритетных направлений сотрудничества выделены здравоохранение, устойчивая энергетика, транспортная взаимосвязанность и вопросы защиты окружающей среды.

Участники выделили важность прогресса, достигнутого в области верховенства права, гендерного равенства и универсальных прав человека. Обсуждались вопросы регионального сотрудничества в таких областях, как управление границами и водными ресурсами, содействие торговле и экономической интеграции во время пандемии COVID-19, где ЕС оказывает важное финансовое и техническое содействие.

Стороны договорились продолжать сотрудничество по направлениям представляющим взаимный интерес и обменялись мнениями касательно перспектив взаимодействия в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».

(Редактор: Наталья Кочнева)

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