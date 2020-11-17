Туркменистан привержен многоплановому партнёрству в формате «Центральная Азия – Европейский Союз»

БАКУ /Trend/ - В ходе сегодняшней 16-ой Министерской встречи в формате «Центральная Азия – Европейский Союз» обсуждались ключевые вопросы региональной и международной повесток дня. Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана отметил активную роль Туркменистана в разрешении глобальных вызовов, укреплении многопланового регионального и международного сотрудничества.

Так, отмечена стойкая приверженность Туркменистана инициативам в области энергобезопасности, использования экологически чистой энергии, расширения регионального и международного транспортно-транзитного сообщения.

Стороны выразили заинтересованность в продвижении торгово-экономического, транспортного и энергетического сотрудничества, и договорились организовать первый Экономический форум «ЕС-Центральная Азия» в 2021 году.

Особо рассматривались вопросы безопасности и стабильности в Центральной Азии и близлежащих регионах. В этом контексте подчеркнута твердая приверженность Туркменистана имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Выделена значимость Ашхабадской декларации 2011 года и Совместного плана действий по противодействию терроризму в Центральной Азии.

Участники выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества между Центральной Азией и ЕС по борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и угрозами кибербезопасности. В этом контексте, туркменская сторона призвала к активизации партнёрства в формате ЦА-ЕС-ООН.

Стороны также обсудили продвижение межафганских мирных переговоров, подчеркнули важность содействия всестороннему восстановлению Афганистана. Было отмечено, что Туркменистан активно работает над продвижением крупных инфраструктурных проектов с участием Афганистана, включая строительство газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сооружение железнодорожных магистралей из Туркменистана в Афганистан.

Участники заседания приветствовали инициативу Правительства Туркменистана о проведении в декабре текущего года в Ашхабаде международной конференции «Политика нейтралитета и ее роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», в честь 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, а также об организации Международного форума высокого уровня в 2021 году, посвящённого Международному году мира и доверия, который был объявлен резолюцией Генассамблеи ООН.

Главы внешнеполитических ведомств ЕС и Центральной Азии приветствовали взаимное сотрудничество по гуманитарной линии, рассмотрели возможности расширения связей в области образования, науки, культуры, технологий и инноваций.

По итогам 16-ой Министерской встречи в формате «Центральная Азия – Европейский Союз» было принято Совместное коммюнике.

(Редактор: Наталья Кочнева)